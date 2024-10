Hoxhaj akuza të forta: Diplomacia kosovare ka dështuar, me ndihmën e Kurtit erdhën në pushtet forcat pro-serbe në RMV e Mal të Zi

Ish-shefi i diplomacisë kosovare, Enver Hoxhaj, ka folur për politikën e jashtme të Kosovës për gjatë mandatatit të qeverisë Kurti, ku sipas tij, kjo qeveri nuk është se ka pasur ndonjë perparim.

Ai ka numëruar prioritetet e politikës së jashtme, duke numëruar edhe dështimet e qeverisë. Hoxhaj, thotë se gjatë mandatit të plotë të qeverisë Kurti nuk është sjellur asnjë njohje e re, përkundër se është prioriteti i parë i vendit.

“Politika e jashtme e Kosovës ka prioritete konkrete të cilat determinohen nga realiteti politik që ka Kosova. Së pari prioritet është njohja, dhe këtu Qeveria Kurti nuk e ka pasur asnjë rezultat të vetëm, pasi për pesë vite asnjë vend nuk e ka njohur Kosovën”, u shpreh ai për Front Online.

Për të prioritet i dytë për Kosovën do të ishte anëtarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare, e që sipas tij edhe këtu ka dështuar Qeveria Kurti.

“Prioritet i dytë është anëtarësimi i vendit në organizatat ndërkombëtare dhe Kosova ka dështuar të anëtarësohet në KiE dhe nuk ka asnjë anëtarësim të mundshëm në asnjë organizatë ndërkombëtare deri më tash”, thotë ai.

Hoxhaj, prioritet të tretë të diplomacisë kosovare e konsideron politikën rajonale të Kosovës, dhe edhe për këtë sipas tij Kosova ka dështuar e madje sipas tij, me ndihmën e Kurtit erdhën në pushtet forcat pro-serbe në pushtet si në Maqedoninë Veriore ashtu edhe në Mal të Zi.

“Prioritet i tretë është politika rajonale e Kosovës dhe politika që ka ndjekur Kurti ndaj rajonit është se me Shqipërinë nuk kemi asnjë bashkëpunim relevant, strategjik, politik, ekonomik, ndërsa me vendet e rajonit vetë Kurti ka mbështetur forcat politike të cilat me thelb kanë mundësuar ardhjen e atyre në pushtet si në RMV dhe Mal të Zi që janë forca pro-serbe, po flas për partitë politike maqedonase dhe malazese, jo për ato shqiptare, asesi”, thekson ai.

Për ish-shefin e diplomacisë kosovare, raportet e Kosovës me SHBA-në dhe BE-në kurrë nuk kanë qenë më keq se sa tani. “Prioritet tjetër është mardhënie jonë me BE-në, sivjet bëhen dy vite për të marr statusin e kandidatit dhe askush nuk e ka shqyrtuar kërkesën tonë për ta marr këtë status. Prioritet i Kosovës është koordnimi dhe bashkëpunimi me SHBA-në, dhe kurrë nuk i kemi pasur punët me keq me SHBA-në dhe partnerët tjerë. Nuk ka asnjë fushë të diplomacisë që ka ndonjë rezultat”, deklaroi Hoxhaj.