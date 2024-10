SPAK nis hetimet ndaj gazetarëve që filmuan pa leje Metën dhe Kryemadhin brenda sallës

Nga sot raportimi i mediave në seancat gjyqësore, qoftë video, deklarata apo foto nga procesi do të bëhen vetëm me autorizimin, pra lejen e gjyqtarit dhe personit të akuzuar nga drejtësia.

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka qarkulluar për mediat një njoftim e cila saktëson konkretisht se regjistrimi, filmimi dhe deklaratat brenda në proces transemtuara nga mediat përbëjnë shkelje nëse jepen pa lejen e tyre.

Deklarata vjen pas publikimit të videove, fotove të procesit Meta-Kryemadhi nga ana e mediave. Madje theksohet se disa prej gazetarëve kanë shpërndarë foto dhe pamje filmike nga seancat gjyqësore, që po zhvilloheshin në ambjentet e Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, konkretisht në seanca të “Marrjes në pyetje të personave të arrestuar dhe verifikimin e kushteve dhe nevojave të sigurimit për personat nën hetim”, seanca këto të cilat zhvillohen vetëm në prezencë të palëve, pa praninë e mediave dhe publikut, duke shkelur kështu rëndë garancitë dhe të drejtat që ligji procedurial penal ju ofron personave nën hetim. Nga ana e gjykatës, nëpërmjet kamerave të sigurisë, po kryhen verifikimet përkatëse për të evidentuar personat, që në mënyrë të paligjshme dhe të përsëritur kanë shkelur aktet e mësipërme, me qëllim marrjen e të gjitha masave për të parandaluar përsëritjen e veprimeve të tilla.

Njoftimi:

Nisur nga konstatimi i disa shkeljeve, në përdorimin e pajisjeve elektronike, duke shfaqur pamje (foto/video) nga seancat gjyqësore, nga ana e gazetarëve, në kundërshtim me Kodin e Procedurës Penale, Vendimin Nr.716, datë 06.12.2023 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për miratimin e udhëzuesit standart të marrëdhënieve të gjykatave me publikun dhe mediat”, Udhëzimin Nr. 9, datë 15.09.2010 të Komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale “Për rregullat themelore në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale në median e shkruar, vizive dhe audiovizive”, ju bëjmë më dije sa më poshtë:

Udhëzuesi standart i marrëdhënieve të gjykatave me publikun dhe mediat, i miratuar me Vendimin Nr.716, datë 06.12.2023 të Këshillit të Lartë Gjyqësor:

Në Kapitullin IV, neni 13, pika 1 dhe 4 parashikon se:

1. Seancat gjyqësore publike janë të hapura për publikun dhe median.

4. Përfaqësuesi i medias, gjatë seancës, lejohet të raportojë përmes mesazheve të shkruara nga pajisje telefonike dhe/ose kompjuterike, vetëm pasi më parë ka marrë autorizimin e kryetarit të seancës. Në çdo rast, këto pajisje duhet të përdoren pa zë, Në Kapitullin IV, neni 14, pika 1, 2 dhe 8 parashikon se:

1. Seancat gjyqësore mund të regjistrohen dhe transmetohen në media, me kërkesë të mediave ose me nismën e gjyqtarit/kryesuesit të trupit gjykues. Në çdo rast, regjistrimi dhe transmetimi i seancës, tërësisht ose pjesërisht, bëhet vetëm kur nuk bie ndesh me rregullat e procesit të rregullt ligjor.

2. Media elektronike mund të regjistrojë dhe transmetojë, tërësisht ose pjesërisht, me urdhër të gjyqtarit/kryesuesit të trupit gjykues, i cili vendos për çështjen objekt gjykimi. Çdo regjistrim tjetër është i ndaluar.

8. Kërkesa mund të refuzohet vetëm për këto arsye:

a) Seanca gjyqësore zhvillohet me dyer të mbyllura;

b) Kur një nga subjektet në gjykim nuk dëshiron të regjistrohet seanca. Ky rregull nuk vlen për prokurorin dhe avokatin.

c) Çmohet nga gjyqtari/kryesuesi i trupit gjykues se prania e kamerave ndikon ecurinë e procesit të rregullt gjyqësor. Udhëzimi Nr. 9, datë 15.09.2010, i Komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale “Për rregullat themelore në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale në median e shkruar, vizive dhe audiovizive”:

Në Kreun I, pika 8 dhe 10 parashikon se:

8. … gazetari nuk merr as prodhon imazhe dhe fotografi të njerëzve në gjendje arresti pa pëlqimin e tyre. Personat nuk duhen filmuar me hekura dhe pranga në duar.

THEKSOJMË SE: Nga ana e gjykatës, nëpërmjet kamerave të sigurisë, po kryhen verifikimet përkatëse për të evidentuar personat, që në mënyrë të paligjshme dhe të përsëritur kanë shkelur aktet e mësipërme, me qëllim marrjen e të gjitha masave për të parandaluar përsëritjen e veprimeve të tilla. Tiranë, më datë 23.10.2024 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.