Milani zhbllokohet në Champions, Fonseca tregon si zëvendësuesit ndryshuan fatin e ndeshjes

Trajneri i Milanit, Paulo Fonseca, komentoi fitoren 3-1 ndaj Club Brugge: “Ishim më mirë pas golit të dytë, Pulisic duket më i mprehtë në qendër”. Milanit i duhej një fitore për t’u zhbllokuar në Ligën e Kampionëve (pas dy humbjeve) dhe rinisur veten në garën drejt 1/8 finale.

Suksesi në “San Siro” erdhi edhe si rezultat i zëvendësimeve të Paulo Fonseca, i cili në momentin vendimtar të ndeshjes hoqi dorë nga Loftus-Cheek dhe mbi të gjitha Rafa Leao, për të hedhur në fushë Okafor e Chukwueze. Më pas, ky i fundit u tregua vendimtar me asistimet për golat e Reijnders.

Trajneri luzitan pas fishkëllimës së fundit, e ka komentuar kështu paraqitjen e skuadrës së tij: “Goli i anuluar i Camarda? Do të ishte një moment shumë i bukur, nga një i ri që e meriton të jetë në grup. Ai ka punuar shumë për të qenë këtu. Me siguri do të shënojë shumë gola në të ardhmen, është vetëm fillimi.

Ne luajtëm një lojë pa intensitet, qarkullimi ishte shumë i ngadaltë kundër një ekipi të mirë me mbrojtje të ulët. Kur Okafor dhe Chukwueze hynë në fushë, loja jonë ndryshoi për mirë. Ata sollën energji të tjera dhe skuadra fitoi intensitet. Pas golit të dytë bëmë gjëra shumë të mira.

Leao? Nuk kam asnjë problem specifik me të, zëvendësimi gjatë ndeshjes nuk është ndëshkim. Mendoj se në sulm bëri gjëra të rëndësishme për skuadrën, më pas vendosa ta zëvendësoja, ashtu siç bëra me Loftus Cheek.

Fitorja erdhi falë lojtarëve dhe kryesisht atyre që morën përsipër nga stoli. Zëvendësuesit e ndryshuan lojën dhe intensitetin tonë. Në pjesën e parë nuk i bëmë gjërat mirë, kemi pasur vështirësi dhe loja ishte e ngadaltë. Nëse nuk ke hapësira, duhet të rrisësh intensitetin, por nuk e bëmë”.