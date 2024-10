Horoskopi i dashurisë për çifte dhe beqarë nga data 23 deri në 30 tetor 2024. Le të zbulojmë së bashku pasqyrën astrologjike të kësaj jave për dashurinë, ndjenjat dhe marrëdhëniet për secilën shenjë të zodiakut, përkthyer nga noa.al.

Dashi

Këtë javë, i dashur Dashi, yjet po ju kërkojnë të ngadalësoni pak në dashuri. Nëse jeni çift, është koha të dëgjoni me të vërtetë partnerin tuaj. Shpesh, natyra impulsive ju bën të anashkaloni detajet e vogla që kanë rëndësi. Nuk mjafton të jesh fizikisht i pranishëm, duhet edhe një lidhje më e thellë emocionale. Megjithatë, nëse jeni beqarë, mund të ndiheni të tërhequr nga dikush shumë i ndryshëm nga ju. Jini të hapur ndaj dallimeve, ato mund të jenë magjepsëse. Këshilla për ju është të mos zhyteni pa u menduar: ndaloni dhe shikoni më me kujdes.

Demi

Demi, java juaj fillon me disa tensione në marrëdhënien tuaj. Ju mund të ndiheni të pasigurt ose nervoz pa ndonjë arsye të dukshme. Mos harroni, megjithatë, se partneri nuk mund të lexojë mendjen tuaj. Të folurit hapur është çelësi për të shmangur keqkuptimet. Nëse jeni beqarë, mund të ndiheni të pakënaqur me situatën, pra pa një marrëdhënie, por mos nxitoni të gjeni dikë vetëm për të mbushur një boshllëk. Yjet ju këshillojnë të bëni durim dhe të përqendroheni në lumturinë personale përpara se të kërkoni dashurinë diku tjetër. Njëkohësisht qëndroni larg kokëfortësisë.

Binjakët

Këtë javë, Binjakë, jeni plot energji dhe dashuria mund të ndikohet pozitivisht nëse e përdorni këtë vitalitet për të përmirësuar marrëdhënien tuaj. Nëse jeni çift, planifikoni diçka spontane dhe aventureske me partnerin/en, si një udhëtim apo një surprizë romantike. Nëse jeni beqarë, mund të takoni dikë që stimulon mendjen dhe zemrën tuaj. Kini kujdes, megjithatë, të mos përfshiheni shumë në lojën e joshjes: rrezikoni të dukeni joserioz. Këshilla për ju është të jeni më të qëndrueshëm me ndjenjat tuaja dhe më pak të shpërndarë.

Gaforrja

I dashur Gaforre, këtë javë ana juaj më emocionale është në plan të parë dhe mund të ndiheni më të pambrojtur në dashuri. Nëse jeni çift, mund të mendoni se partneri nuk po ju kushton mjaftueshëm vëmendje, por përpara se të jeni shumë melankolikë, përpiquni t’i shprehni me butësi shqetësimet tuaja. Nëse jeni beqarë, është koha të hiqni dorë nga zhgënjimet e vjetra dhe të hapni zemrën ndaj mundësive të reja. Yjet ju këshillojnë të mos mbylleni shumë në guaskën tuaj: lumturia është jashtë zonës suaj të rehatisë.

Luani

Luani, këtë javë jeni mbreti apo mbretëresha e romancës, por bëni kujdes të mos e teproni me egon. Nëse jeni çift, mbani mend se jo gjithçka rrotullohet rreth jush: partneri mund të ndihet i lënë pas dore ose i lodhur duke plotësuar gjithmonë nevojat tuaja. Bëni pak përpjekje për të treguar më shumë ndjeshmëri. Nëse jeni vetëm, jeni në një fazë shumë tërheqëse, por mos e përdorni sharmin tuaj vetëm për të marrë konfirmimin. Këshilla për ju është të jepni aq sa merrni: dashuria e vërtetë kërkon ekuilibër dhe respekt të ndërsjellë.

Virgjëresha

Virgjëresha, jeni në mes të një faze reflektuese. Nëse jeni çift, mund të keni disa dyshime apo shqetësime për të ardhmen e lidhjes. Nuk është koha për të marrë vendime të nxituara, por për të analizuar me qetësi atë që ndjeni. Flisni me partnerin në vend që të mbani gjithçka brenda. Nëse jeni beqarë, mund të ndjeni nevojën të bëni një pushim nga dashuria dhe të përqendroheni te vetja. Yjet ju këshillojnë të mos jeni shumë kritikë, as me veten dhe as me të tjerët. Ndonjëherë, heqja dorë nga kontrolli sjell surpriza pozitive.

Peshorja

Peshore të dashura, këtë javë dëshironi harmoni dhe romancë. Nëse jeni çift, yjet ju inkurajojnë të krijoni momente lidhjeje të thella me partnerin. Një darkë intime ose një bisedë e përzemërt mund të ringjallë shkëndijën. Nëse jeni beqarë, mund të ndiheni të tërhequr nga dikush që ndan vlerat tuaja, por bëni kujdes të mos idealizoni shumë. Këshilla e yjeve është të ruani një ekuilibër të shëndetshëm mes zemrës dhe arsyes. Mos u mashtroni vetëm nga dëshira për të pasur dikë pranë jush.

Akrepi

Akrep, pasioni juaj po ngrihet në qiell këtë javë dhe nëse jeni në një raport, lidhja mund të kalojë momente intensive. Megjithatë, bëni kujdes që të mos bëheni shumë posesiv apo xheloz, rrezikoni ta mbytni partnerin. Lërini vend besimit. Nëse jeni beqarë, mund të përjetoni një takim që do t’ju rrahë më shpejt, por mos lejoni që emocionet t’ju konsumojnë shumë. Këshilla për ju është të kontrolloni prirjen tuaj për të dëshiruar të dominoni marrëdhënien. Mos harroni se dashuria duhet të jetë një kërcim me dy persona, jo një luftë për pushtet.

Shigjetari

Këtë javë, Shigjetar, shpirti juaj i lirë mund të ndihet paksa i mbytur nga dinamika e marrëdhënieve. Nëse jeni të zënë, përpiquni të gjeni ekuilibrin e duhur midis dëshirës tuaj për aventura dhe nevojave të partnerit tuaj. Një kompromis mund t’ju bëjë të dy të lumtur. Nëse jeni beqar, mund të ndiheni të tërhequr nga dikush që ndan dashurinë tuaj për lirinë, por mos e ngatërroni eksitimin e momentit me diçka më të thellë. Këshilla e yjeve është të mos ikni sapo gjërat bëhen serioze: përballuni me frikën tuaj, mund të zbuloni diçka të çmuar.

Bricjapi

Bricjap, këtë javë jeni veçanërisht të fokusuar tek vetja dhe ambiciet tuaja, por dashuria mund të vuajë si pasojë. Nëse jeni në një lidhje, partneri mund të ndihet i lënë pas dore ose ta marrë si të mirëqenë shkëputjen tuaj emocionale. Gjeni pak kohë për të treguar dashurinë tuaj, edhe nëse është në një mënyrë praktike. Nëse jeni beqarë, yjet ju ftojnë të mos kapeni nga vetmia, por të dilni nga rutina për të njohur njerëz të rinj. Këshilla ime për ju është të mbani mend se suksesi pa dashuri mund të lërë një boshllëk. Mos sakrifikoni gjithçka për karrierën.

Ujori

Ujori, këtë javë ndiheni veçanërisht të pavarur, gjë që mund të krijojë disa tensione nëse jeni në një lidhje. Nuk ka asgjë të keqe të dëshironi hapësirën tuaj, por partneri mund të mos e kuptojë këtë nevojë nëse nuk e bëni të qartë. Nëse jeni beqarë, mund të takoni dikë që ju stimulon mendjen, por bëni kujdes që të mos ikni sapo gjërat bëhen shumë emocionale. Yjet ju këshillojnë të mos keni frikë të hapeni dhe të tregoni dobësinë tuaj. Jo çdo gjë zgjidhet me logjikë, ndonjëherë ju duhet edhe zemra.

Peshqit

Peshqit, emocionet janë të thella këtë javë dhe mund të ndiheni veçanërisht të ndjeshëm në dashuri. Nëse jeni çift, shfrytëzojeni këtë kohë për të forcuar lidhjen emocionale me partnerin. Një gjest i ëmbël ose një bisedë e sinqertë mund të bëjë mrekulli. Nëse jeni beqarë, mund të keni një takim romantik që duket pothuajse i paracaktuar, por mos u nxitoni. Këshilla e yjeve për ju është të mos idealizoni shumë njerëzit apo situatat. Qëndroni me këmbë në tokë dhe mbani një ekuilibër midis ëndrrës dhe realitetit.