Fonseca: Ne duhet ta mishërojmë shpirtin e ‘Djallit’, simbolin tonë

Paulo Fonseca, trajneri i Milanit, foli në mikrofonat e televizionit zyrtar të kuqezinjve, duke prezantuar kështu ndeshjen kundër Club Brugge, e vlefshme për xhiron e tretë të Champions League: “Nuk kishim shumë kohë për t’u përgatitur për këtë ndeshje, fokusi kryesor ishte që lojtarët të rikuperoheshin dhe të përgatitnim taktikisht atë që duam të bëjmë, por pa intensitet të madh. Në krahasim me Udinese, kjo do të jetë një sfidë ndryshe. Po flasim për një kompeticion si Champions League, ku duhet të fitojmë patjetër”.

Çfarë prisni nga kundërshtari?

Club Brugge është një skuadër e fortë, e cila ka cilësi sulmuese, individuale dhe kolektive. Kundërshtarit i pëlqen ta ketë topin në zotërim, të sulmojë. Ne duhet të jemi shumë rigorozë në mbrojtje, që më pas të kemi stabilitet për të sulmuar mirë.

A është kjo ndeshje vendimtare për Ligën tuaj të Kampionëve?

Nuk është vendimtare, por një ndeshje e rëndësishme. Mendoj se nuk duhet të mendojmë shumë për të ardhmen. Tani kemi shumë angazhime, ndaj duhet të mendojmë për ndeshjen e radhës. Pa diskutim, duhet ta fitojmë këtë ndeshje.

Ju treguat shpirt të madh kundër Udinese…

Do të doja të vazhdoja me këtë frymë, ne duhet të mishërojmë shpirtin e “Djallit”, që është simboli ynë. Duhet të hyjmë në fushë me vullnetin për të qenë “djaj”, duhet ta kemi këtë frymë.

A është mesazhi i së shtunës se Milani ka shumë lojtarë për t’i llogaritur si trajner?

Chukwueze dhe Okafor janë futbollistë cilësorë, kanë luajtur mirë. Kjo është shumë pozitive për një trajner. Mbeta shumë i kënaqur me lojtarët të shtunën, sepse më thanë mua dhe të gjithëve se mund të bazohemi tek ata.

A keni marrë përgjigje edhe nga emrat e mëdhenj?

Është e vështirë të flasësh për individë, kur të gjithë punuan kaq shumë së bashku. Pulisic dhe Fofana bënë një lojë të shkëlqyer, por kjo duhet të jetë normale për ata që luajnë te Milani.

Cili është objektivi në Champions League?

Unë nuk mendoj për të ardhmen, në planin afatgjatë. Nuk i kemi fituar dy ndeshjet e para të këtij Champions-i, por duhet të mendojmë vetëm për të martën. Nuk duhet të bëjmë kalkulime të mëdha.