Arbitri flet për sherrin në fushë me Ronaldon: Kujton se ka bëhen padrejtësi ndaj tij, ndaj ankohet shumë

Të përballesh me një lojtar si Cristiano Ronaldo nuk është e lehtë, por edhe të arbitrosh ndeshjet ku ai luan kërkon personalitet. Gjyqtari Said Martinez tregoi për herë të parë sfondin e mosmarrëveshjes që ndodhi me kampionin portugez disa muaj më parë në Arabinë Saudite, teksa ai drejtonte një ndeshje të Al Nassr, në të cilën CR7 ishte shumë i acaruar për shkak të disa zgjedhjeve të arbitrit.

Arbitri honduras ishte protagonist i një debati mjaft të ashpër me lojtarin portugez, që e akuzoi atë dhe të gjithë klasën e arbitrimit si tendenciozë. Në fund të ndeshjes, kur gjërat u qetësuan, mes të dyve erdhi paqja, Cristiano Ronaldo madje i kërkoi falje.

Historia e Martinez zbulon për të gjithë fansat se çfarë ndodh kur arbitroni një ndeshje të Cristiano Ronaldos. Edhe tani që luan në Arabinë Saudite, portugezi është një futbollist që kërkon shumë nga vetja, në çdo situatë.

Ndonjëherë kjo ka pasoja edhe tek arbitrat e ndeshjes, që duhet të merren me të: “Cristiano Ronaldo është shumë i vështirë për shkak të temperamentit në fushën e lojës. Është një person shumë konkurrues, gjë që e bën të ndiejë se ka shumë padrejtësi ndaj tij, ndaj ankohet shumë”.

Me atë rast, arbitri honduras pati një debat të vërtetë me sulmuesin luzitan. CR7 u ankua për disa vendime, që sipas tij nuk ishin të drejta: “Ne i mohuam dy gola, me VAR dhe gjithçka tjetër, por pati një veprim që e zemëroi, sepse mendoi se ishte faulluar në sulm, duke çuar në gol kundër të tijve”.

Kjo është arsyeja pse Cristiano Ronaldo shpërtheu, duke i folur në spanjishte të përsosur: "Ai qëndroi 10 metra larg meje dhe tha: Për ty është gjithmonë e njëjta gjë. Gjithmonë mendoni se jeni ju yjet. Megjithatë, ne nuk ju sollëm këtu për të qenë yje, sepse jemi vetë yjet".

Të dy mbajtën një distancë të sigurt, por në fund situata doli për mirë. Arbitri arriti të fliste me të dhe Cristiano Ronaldo i kërkoi falje për tonin e përdorur: "Pasi kontrollova VAR-in, i kërkova të afrohej Cristiano. Aty i thashë: Ti je një lojtar i madh, por ajo që ke thënë në pjesën e parë nuk është e drejtë. Unë të respektoj shumë, por jemi këtu për të bërë punën tonë, ashtu si ti".