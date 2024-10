Protesta në Strasburg/ PD mbledh sot Kryesinë, pritet të diskutohet për vijimin e aksionit opozitar

TIRANË- Pasditen e sotme në orën 18:00, Partia Demokratike do të zhvillojë mbledhjen e Kryesisë. Mësohet se tre janë pikat për të cilat Kryesia do të diskutojë, çështjet organizative, axhenda e vazhdimit të aksionit opozitar dhe çështje të tjera.

Në takim pritet të mbajë fjalën edhe kreu i PD-së, Sali Berisha, ndërsa pritet të merren një sërë vendimesh. Kjo mbledhje vjen disa ditë pas protestës kombëtare të 7 tetorit dhe dy ditë para zhvendosjes së protestës në dyert e Parlamentit Europian në Strasburg.

Sikurse kishin paralajmëruar, 30 deputetë do të protestojnë më 23 tetor para Parlamentit Europian në Strasburg, teksa aty do të zhvillohet seanca plenare e Parlamentit Evropian. Me këtë protestë, deputetët e PD kërkojnë sensibilizimin e eurodeputetëve për përjashtimet e tyre nga Parlamenti, por edhe për burgosjet politike, sipas tyre, të përfaqësuesve të kësaj force.

Deri tani kanë konfirmuar pjesëmarrjen 26 deputetët:

1. Edmond Spaho 2. Gazment Bardhi 3. Lefter Gështenja 4. Helidon Bushati 5. Ramadan Likaj 6. Flamur Hoxha 7. Flamur Noka 8. Edi Paloka 9. Agron Gjekmarkaj 10. Jorida Tabaku 11. Albana Vokshi 12. Oerd Bylykbashi 13. Asllan Dogjani 14. Isuf Çela 15. Dhurata Çupi 16. Elda Hoti 17. Qani Xhafa 18. Lindita Metaliaj 19. Xhelal Mziu 20. Kasem Mahmutaj 21. Kastriot Piroli 22. Ilda Dhori 23. Bledion Nallbati 24. ⁠Saimir Korreshi 25. Petrit Doda 26. ⁠Zheni Gjergji

Aksioni opozitar është përshkallëzuar pas vendimit të gjykatës së Apelit për burgosjen me një vit burg të Ervin Salianjit, i akuzuar për "kallëzim të rremë". Ndërkohë në Komisionet Parlamentare dhe seancat plenare opozita nuk lejon zhvillim normal të punimeve. Disa deputetë të opozitë janë përjashtuar, pasi dogjën karriget në oborrin e Kuvendit. Ndërsa vetëm një ditë më parë pati tensione dhe kaos brenda dhe jashtë parlamentit.

Çfarë ndodhi në protestën e 7 tetorit?

Më 7 tetor u zhvillua dhe protesta kombëtare e thirrur nga opozita zgjati 2 ore e 30 minuta, ndërsa u shoqërua me tensione dhe kaos. Tubimi ka nisur para Kryeministrisë, ku qytetarët kanë hedhur disa herë molotov drejt godinës dhe fishekzjarre. Gjithashtu ka pasur një përplasje edhe mes efektivëve dhe deputetëve të opozitës, pasi këta të fundit tentuan të çajnë kordonin policor. Pas kryeministrisë, protestuesit dhe përfaqësuesit e opozitës i janë drejtuar selisë së Partisë Socialiste, ku po ashtu është hedhur molotov. Në një moment ka marrë flakë dhe hyrja e selisë, ndërsa është djegur dhe banderola me foton e Ramës, në hyrje të godinës. Po ashtu nuk kanë munguar edhe përplasjet me efektivët.

Situata më e tensionuar u paraqit në rrugicën ku ndodhet bashkia e Tiranës dhe ministria e Brendshme, ku dhe është hedhur sasia e madhe e molotovit. Policia iu është kundërpërgjigjur qytetarëve me sasi të madhe gazi lotjsellës dhe spraji neutralizues. Si pasojë mbetën të lënduar qytetarë, mes tyre dhe një fëmijë i mitur. Ndërkohë policia bëri me dije se 10 efektivë po ashtu janë lënduar. Destinacioni tjetër i protestuesve ishte Kuvendi, ku kësaj here protestuesit nuk janë lejuar të afrohen fare pranë perimetrit të parlamentit për shkak të një sasie të madhe të hedhur nga efektivët e policisë.