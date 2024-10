Aksident i rëndë! Mjeti kalon në semafor të kuq, përplaset me kamionin, dëmtohen edhe 7 makina të parkuara (VIDEO)

SHBA- Një aksident i frikshëm është regjistruar në Pensilvani. Raportohet se një furgon u fut në semafor të kuq duke u përplasur me një automjet tjetër. Kamerat e sigurisë kanë regjistruar përplasjen e ashpër ndërsa mjetet shkatërrohen totalisht.

Nga përplasja janë shkaktuar dëme materiale edhe në shtatë automjete të tjera të parkuara. Sipas policisë, katër të mitur të veshur me veshje të errëta dhe maska ​​skijimi, janë larguar në drejtim të panjohur dhe janë në kërkim. Ndërsa drejtuesi 40-vjeçar i Chevy ka mbetur i plagosur rëndë dhe ndodhet në spital në gjendje kritike për jetën.

Philadelphia Pennsylvania Crash crash at 1/4th the speed. @PhillyPolice say Dodge Ram went through a red light hitting Chevy Auto-Zone truck driven by a 40 yo man broadside. 4- Teens in Ski Masks Fled the scene. #Philly #Crime #Gore #Cops #Crash #RHOC #PA pic.twitter.com/JlduKcNIBk

Video of the Massive crash in Philadelphia Police say four Teen males w/ ski masks all got out of the smashed Dodge Ram after it smashed into parked cars on Venango Street. Police said they got into a white SUV that was trailing for their getaway#Philly pic.twitter.com/pR7LR7S05G

