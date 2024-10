‘Nëse ata vr*asin apo përd*hunojnë a do ta mbajë përgjegjësinë gjykatësi?’ Kthimi i emigrantëve në Itali, reagon Salvini

Zëvendës kryeministri i Italisë, Mateo Salvini, ka reaguar në lidhje me kthimin në Itali të emigrantëve nga kampi i Gjadrit, pas vendimit të Gjykatës së Romës se vinin nga vende të sigurta të origjinës.

Në një intervistë për Tg1, Salvini pyeti se cili do të mbante përgjegjësinë nëse nesër dikush nga këto 12 persona do të kryente një krim të rëndë, një përdhunim apo vrasje, kush do të ishte përgjegjës, gjykatësi?

Kthimi i emigrantëve në Shqipëria në Itali, ANSA: Janë të frikësuar dhe të tronditur

“Nëse do të isha dënuar, problemi nuk do të ishte i imi, por i Italisë, sepse nga e nesërmja kontrabandistët dhe trafikantët do të dinin se ku do të shkonin.

E njëjta gjë vlen edhe për marrëveshjen me Shqipërinë.

Nëse themi se nuk mund të dëbojmë askënd, nëse ndonjë nga këta të dymbëdhjetë ka kryer një krim nesër, ka grabitur, përdhunuar, vrarë dikë, kush i paguan pasojat? Gjyqtari që i ktheu në Itali? Do të doja të dija pse mes të gjithë atyre që paguajnë për gabimet e tyre, magjistratët nuk paguajnë kurrë”, tha ai.