Mbappe akuzohet për pë*dhunim? Reagon avokatja e tij: Nëse është e nevojshme për autoritetet suedeze…

Kylian Mbappé u raportua për përdhunim në Stokholm. Është një nga lajmet më të rëndësishme të javës, edhe pse deri më sot dihet pak për detajet e hetimit, i cili i nënshtrohet konfidencialitetit maksimal nga autoritetet vendase.

Marie-Alix Canu-Bernard, avokatja e sulmuesit francez, ka lëshuar së fundi deklarata të reja. “Nëse është e nevojshme, ai do të japë shpjegime për sistemin gjyqësor suedez”, – tha ajo, duke denoncuar gjithashtu falsitetin e mediave.

Ende nuk dihet identiteti i personit që dyshohet se ka denoncuar Mbappé. Nuk dihet asnjë detaj, por flitet për një të re, avokatja e së cilës, Petra Eklund, foli dje pa dhënë detaje: “Nuk do të komentoj, nuk do të zbuloj asnjë emër dhe nuk do të jap asnjë informacion”.

Policia suedeze konfirmoi se kishte marrë denoncim për një përdhunim që ndodhi më 10 tetor në një hotel në qendër të Stokholmit. Pak detaje të tjera të njohura vijnë nga informacionet e marra nga mediat, ndërkohë që autoritetet nuk kanë dhënë emra dhe nuk kanë specifikuar vendndodhjen e incidentit të dyshuar (që duhet të jetë hoteli luksoz ‘Banka’, ku në fakt ka qëndruar lojtari i Real Madridit).

Sipas mediave suedeze, Mbappé është padyshim personi i akuzuar. Edhe rrethi i tij është i bindur për këtë, pavarësisht se avokatja pranoi se nuk kishte pasur qasje në dosje. Kjo do të ishte pika qendrore e hetimit.

Mbappé, raporton “RMC Sport”, në fakt kishte marrëdhënie seksuale me një vajzë të re gjatë qëndrimit të tij në kryeqytetin suedez, por lojtari pretendon se gjithçka ishte konsensuale. Si dëshmi për këtë janë mesazhet e shkruara nga vajza pas daljes nga hoteli. Një shkëmbim i qetë dhe i përzemërt i mesazheve, i cili do të çonte në përjashtimin e saj si denoncuese.