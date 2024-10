Thiago Motta karikon Juventusin: Nuk e dua performancën për estetikë, por për të fituar pikë

Një nga lojtarët më në “lupë” te Juventusi në fillim të sezonit është padyshim Douglas Luiz, i cili erdhi në verë nga Aston Villa, por ende nuk është plotësisht në grupin e më të përdorurve nga Thiago Motta. Vetë trajneri i bardhezinjve, në konferencën e tij për shtyp, në prag të ndeshjes kundër Lazios, foli kështu për mesfushorin brazilian, por jo vetëm:

Ndeshja ndaj Lazios është një përplasje direkte, a do të ketë më shumë rëndësi rezultati?

Kundër Lazios dua të shoh performancën, sepse është ajo që të jep rezultatin. Nuk e dua performancën për estetikë, por për të fituar pikë. Dua ta shoh skuadrën time të luajë mirë, të mbrohet mirë dhe të shkojë përpara. Duhen shumë gjëra për të luajtur mirë. Unë besoj verbërisht se skuadra që luan mirë ka më shumë shanse për të fituar. Lojtarët e padisponueshëm? Nuk do të kemi Bremer, Milik, McKennie, Koopmeiners, Gonzalez. Weah dhe Fagioli.

Në dritën e mungesave, kujt i përshtatet më së miri roli i Koopmeiners?

Të shohim të shtunën, duhet të gjejmë ekuilibrin e duhur mes fazës mbrojtëse dhe sulmuese.

A folët me Douglas Luiz gjatë ndalesës së kampionatit?

Kam folur shumë pak me të, por në të njëjtën kohë kam parë një qëndrim të shkëlqyer të tij. Ai po bën vërtet mirë. Për lojtarë të fortë si ai, në këto momente vështirësie duhet reagim dhe e pashë. Ai nuk ndalet, vazhdon të stërvitet në mënyrën e duhur. Kur e shoh kështu ndihem i qetë, rruga është e duhura. Do ta shohim nëse do të luajë nga fillimi ndaj Lazios, por jam i kënaqur me atë që kam parë në këto dy javë.

Vlahovic, i vetmi qendërsulmues në të gjitha ndeshjet e ardhshme?

Do të doja që ai të ishte 100% në çdo ndeshje. Mendoj për Lazion, ndaj së cilës do të luajë patjetër. Për ndeshjet e ardhshme do të shohim ditë pas dite.

A ju trembin ndeshjet e shumta? Ka shumë ndeshje, por ne e dinim që në fillim këtë gjë. Sot nuk ka pse të ankohemi, do të shprehim një mendim në kohën e duhur. Tani do të ishte e kotë, duhet t’i bëjmë gjërat mirë.

Cilat janë rreziqet e kësaj ndeshjeje? Do të përballemi me një skuadër të mirë, që po bën mirë, me një trajner me shumë eksperiencë, që e admiroj shumë. Të gjithë jemi gati të bëjmë një paraqitje të shkëlqyer.