Fonseca, i ashpër me senatorët e Milanit: Asnjë lojtar nuk është më i rëndësishëm se skuadra

Paulo Fonseca “tregon muskujt” në prag të ndeshjes në “San Siro”, kundër Udinese. "Nuk lavdëroj lidershipin tim, sepse nuk jam aktor. Atë që them, e them brenda dhomave të zhveshjes, ballë për ballë, – tha trajneri i Milanit në konferencën për shtyp. – Nëse kemi ndonjë problem, nuk nisem nga emri i lojtarit. Unë përballem drejtpërdrejt me ekipin, ose lojtarët që kanë bërë gabim".

Për kaosin e penalltive në Firence: "Për mua, asnjë lojtar nuk është më i rëndësishëm se skuadra. Duhet të marrësh përgjegjësi, kur bën gabime. Nëse dikush gabon në këtë frymë ekipi, bëhet e vështirë për mua”.

Në 9 ndeshjet e fundit në “San Siro”, rezultati ishte i barabartë mes Milanit dhe Udinese…

Është një statistikë, që nuk e dija. Është gjithmonë e vështirë të fitosh kundër Udinese, nuk mendoj se kësaj here do të jetë ndryshe. Ata kanë pasur një fillim të mirë në kampionat, luajnë në mënyrë agresive. Duhet të jemi në maksimumin tonë, do të jetë një ndeshje e vështirë.

Si është klima në skuadër, në aspektin psikologjik?

E kam pasur grupin të plotë nga e enjtja. Biseduam për humbjen ndaj Fiorentinës dhe u përgatitëm për ndeshjen kundër Udinese. Për mua ishte shumë e rëndësishme të flisja për ndeshjen kundër Fiorentinës.

A është keqkuptuar lidershipi juaj i heshtur nga jashtë?

Nuk e lë pas dore lidershipin tim, por nuk jam aktor. Atë që them, e them brenda në dhomat e zhveshjes, ballë për ballë.

A jeni përditësuar me Ibrën?

Po, kam folur me të për këtë. Ne flasim pothuajse çdo ditë, u kthyem me tren së bashku dhe folëm për ndeshjen.

A do të ndëshkohen ata që gabuan në Firence?

Le të shohim. Për mua, asnjë lojtar nuk është më i rëndësishëm se skuadra. Duhet të marrësh përgjegjësi kur bën gabime.

A ka vonesë në përcjelljen e udhëzimeve tuaja taktike në ekip?

Është e vështirë të ndryshosh, është gjithmonë e vështirë. Ne po ndryshojmë, por disi avash. Edhe unë e kam këtë reflektim. Është një ndryshim i madh dhe duhet të jem më i durueshëm nga sa kam menduar. Na duhet më shumë kohë për të ndryshuar.

Kush do të zëvendësojë Theo Hernandez?

Nuk e kam vendosur ende.

7 ndeshje në 21 ditë. A do të ketë më shumë rotacion në formacion?

Ndoshta. Ne e kemi këtë nevojë tani.

Cila është situata e Musah?

Mendoj se jam mjaft me fat që kam një lojtar, i cili mund të luajë në pozicione të ndryshme. Të luajë si anësor, tani për tani nuk më duket një mundësi. Ai mund të luajë në pozicione të tjera.

A mund të luajë Okafor ndaj Udinese?

Është një mundësi, por nuk e di nëse do të startojë.

Calabria dhe Theo nuk do të jenë gati për këtë ndeshje, cili do të jetë kapiteni?

Unë mbërrita këtu dhe Milani kishte tashmë tre kapitenë: Calabria, Theo dhe Leao. Ato janë lojtarët me më shumë ndeshje te Milani. Mund të pajtohem ose jo, por e kam respektuar këtë gjë. Ajo që unë mendoj është se kjo skuadër ka nevojë për më shumë lidership. Nuk është e rëndësishme se kush hyn në fushë dhe mban shiritin, por të kemi 2-3 lojtarë në dhomat e zhveshjes që rrezatojnë lidership. Nuk është vetëm personi që mban shiritin në krah lider, ne kemi lojtarë të tjerë që mund të ndihmojnë në këtë drejtim.

A e lejon kalendari që Milani të ketë kohën e nevojshme që kërkon për të ndryshuar?

Jam duke punuar shumë për ta konsoliduar ekipin dhe arritur atë që dua taktikisht. Po bëjmë atë që mund të bëjmë edhe me pak kohë që kemi në dispozicion, lojtarët po përgjigjen mirë.

Nga tani deri në fund të tetorit, tri ndeshje të Serie A dhe një ndeshje e Ligës së Kampionëve. A është ky momenti i parë i vërtetë i rëndësishëm i sezonit?

Këtu të gjitha sfidat janë të rëndësishme, prandaj nuk mendoj shumë afatgjatë, sepse më e rëndësishmja është ndeshja e radhës. Këtu te Milani, të gjitha ndeshjet janë vendimtare. Ndoshta për tifozët derbi ishte një moment vendimtar, për mua janë të gjitha bdeshjet vendimtare.

Ku është ndryshimi më i vështirë, në nivel teknik, atletik, taktik apo psikologjik?

Në gjithçka, të gjitha janë të ndërlidhura. Mund të flasim për taktikat dhe strukturën… A mendoni se humbëm ndaj Fiorentinës për probleme teknike apo taktike? Për mua ka më shumë. Mendoj se nuk e kishim keqdashjen, dëshirën për të dhënë më shumë se Fiorentina. Ne mund të punojmë për gjithçka, por për mua nuk kishim agresion në Firence. Dhe kjo nuk është taktikë. Duhet të vrapojmë më shumë se të tjerët, por nuk ia dolëm.