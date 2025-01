Vendimi i Gjykatës për emigrantët! Pushteti në Itali: Gjyqësori i politizuar! Opozita: Shuplakë për qeverinë, kërkoni falje!

ITALIA- Gjyqtarët e seksionit të emigracionit në Gjykatën e Romës kanë vendosur sot që 12 emigrantët që mbërritë në Shqipëri pak ditë më parë me anijen Libra duhet të kthehen në Itali. Vendimi përcakton se ata duhet të kthehen të gjithë dhe menjëherë, pavarësisht se kërkesat e tyre për azil janë refuzuar nga komisionet territoriale. Vendimi bazohet në vendimin e Gjykatës së Drejtësisë së BE-së të 4 tetorit të kaluar. Partia në pushtet në Itali “Fratelli d’Italia” ka reaguar pas vendimit me anë të një postimi në platformën ‘X’ duke sulmuar hapur gjykatën.

“Absurd! Gjykata nuk e lejon ndalimin e emigrantëve në Shqipëri. E majta gjyqësore i vjen në ndihmë të majtës parlamentare. Disa magjistratë të politizuar kanë vendosur që nuk ka vende të sigurta origjine: është e pamundur të ndalohen ata që hyjnë ilegalisht, është i ndaluar riatdhesimi i emigrantëve të paligjshëm. Ata duan të heqin kufijtë e Italisë, ne nuk do ta lejojmë”, shkruhet në postim.

Nga ana tjetër aleatët e Melonit, partia "Lega Nord" deklaron se dekreti që nuk e legjitimon ndalimin e emigrantëve në Shqipëri është veçanërisht i papranueshëm.

“Pikërisht në ditën e seancës së gjyqit Open Arms kundër Matteo Salvinit, dekreti që nuk e legjitimon ndalimin e emigrantëve në Shqipëri është veçanërisht i papranueshëm dhe serioz. Gjyqtarët pro emigrantëve duhet të dalin në zgjedhje, por dijeni se ne nuk do të frikësohemi”, deklaron "Lega Nord".

Po ashtu Presidenti i Senatit italian, Ignazio La Russa, tha se ishte shumë i habitur nga vendimi dhe se habia ia kalon çdo komenti.

“Isha shumë, shumë i habitur. Por nuk dua të komentoj, sepse habia ia kalon çdo komenti”, deklaroi La Russa.

Për vendimin ka reaguar dhe ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani, i cili tha se gjyqësori duhet të zbatojë ligjet, jo t’i modifikojë ato. Ai ka shtuar se marrëveshja mes Italisë dhe Shqipërisë është një model për t’u ndjekur.

“Jam mësuar të respektoj vendimet e gjyqësorit por do të doja që të respektohen edhe vendimet e pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ, sepse demokracia bazohet në ndarjen trepalëshe të pushteteve. Gjyqësori duhet të zbatojë ligjet, jo t’i modifikojë ato. Po pengoni ekzekutivin të bëjë punën. Marrëveshja mes Italisë dhe Shqipërisë është një model për t’u ndjekur”, komentoi ministri i Jashtëm Antonio Tajani.

Nga ana tjetër, në kampin tjetër të politikës italiane, "Lëvizja 5 yjet" ka deklaruar se Meloni duhet t’u kërkojë falje italianëve, duke filluar nga ata që e votuan, sepse i gënjeu. Ata shtojnë se Meloni donte t’i bënte italianët të besonin se kishte gjetur një mënyrë për t’i mbajtur larg emigrantët duke i dërguar jashtë shtetit, një mashtrim i organizuar aq keq sa u prish vetëm 48 orë pas zbatimit.

“Giorgia Meloni duhet t’u kërkojë falje italianëve, duke filluar nga ata që e votuan, sepse i gënjeu me një mashtrim. Sepse për këtë bëhet fjalë: një mashtrim qindra milionë euro me të cilin Meloni, pasi kuptoi se ajo duhej të mos arrinte të zbatonte bllokadën e çmendur detare të premtuar në fushatën elektorale, donte t’i bënte italianët të besonin se kishte gjetur një mënyrë për t’i mbajtur larg emigrantët duke i dërguar jashtë shtetit, një mashtrim i organizuar aq keq sa u prish vetëm 48 orë pas zbatimit të tij me urdhër të magjistraturës për të liruar dhe dërguar në Itali 12 emigrantët e parë të transferuar në Shqipëri, duke shpenzuar gati 300 mijë euro vetëm për naftë”, deklaruan deputetët e "Lëvizjes 5 Yjet".

Opozita italiane i ka vijuar deklarata me Nicola Fratoianni të ‘Avs’ i cili tha se qeveria Meloni duhet të rimbursojnë shtetin nga xhepat e tyre për paratë publike të shpërdoruara ditët e fundit për dëbimin e kotë të 16 personave në Shqipëri.

“Ministri Piantedosi dhe gjithë qeveria Meloni duhet të rimbursojnë shtetin nga xhepat e tyre për paratë publike të shpërdoruara ditët e fundit për dëbimin e kotë të 16 personave në Shqipëri. Dhe më pas duhet t’u kërkojnë falje publike këtyre njerëzve”, shkruan Nicola Fratoianni i Avs.

Për vendimin ka reaguar dhe Angelo Bonelli, zëdhënës kombëtar për Green Europe dhe anëtar i Avs, i cili tha se vendimi i Gjykatës së Romës për të mos legjitimuar ndalimin e emigrantëve të deportuar në Shqipëri, mohon qartë veprimet e qeverisë Meloni.

“Vendimi i Gjykatës së Romës për të mos legjitimuar ndalimin e emigrantëve të deportuar në Shqipëri, mohon qartë veprimet e qeverisë Meloni. Është një tjetër demonstrim i paskrupullt e kësaj qeverie, e cila shpenzoi gati një miliardë euro për një operacion të thjeshtë propagandistik, të kundërshtuar nga vetë ligjet italiane dhe evropiane, ndërkohë që ata shpenzojnë fondet për bashkëpunimin, në të cilin u deportuan 16 emigrantë në Shqipëri me një luftanije italiane, 80 anëtarë të ekuipazhit, me një kosto prej 18 mijë eurosh. A është kjo një shpërdorim i turpshëm i parave publike", tha Bonelli.