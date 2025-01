Hansi Flick, me ‘dorë të hekurt’ te Barcelona. Ja 10 rregullat e panegociueshme të trajnerit gjerman

Barcelona po e kalon krizën e rëndë financiare, që e kapi frikshëm dhe e rrezikoi të falimentonte si klub. Si pasojë e kësaj krize u largua Lionel Messi nga blaugranët, por edhe disa senatorë të tjerë. Me ardhjen e presidentit Joan Laporta nisi njëlloj "revolucioni" i dhimbshëm ekonomik, që tashmë po i kthen deri diku në normalitet llogaritë e klubit.

"Camp Nou" po rinovohet dhe do të kthehet në një impiant madhështor sportiv, prej nga priten të ardhura të tjera të shumta. Në planin sportiv, skuadra ka kaluar nga Xavi Hernandez te Hansi Flick, me këtë të fundit që ka pasur një fillim sezoni aktual mbresëlënës. Për të qenë i suksesshëm, trajneri gjerman ka hartuar rregulla strikte për të gjithë te skuadra katalanase, mes të cilave 10 si më poshtë:

Disiplina – Të gjithë, si lojtarët, ashtu edhe stafi, duhet të mbërrijnë në “Ciutat Esportiva” 90 minuta para stërvitjes, e cila zakonisht fillon në 11 të mëngjesit. Flick udhëheq me shembull, shpesh duke qenë i pari që mbërrin aty. Lojtarët e hanë mëngjesin në klub, ndërsa Flick e shfrytëzon këtë kohë për t’u konsultuar me stafin e tij, për të diskutuar përgatitjet, për t’u interesuar te stafi mjekësor rreth lojtarëve të lënduar dhe koordinuar me përgatitësit fizik.

Kontrolli ditor i peshës – Para çdo seance stërvitore kërkohet peshimi i lojtarëve. Këto të dhëna regjistrohen dhe vlerësohen në rang javor. Deri më tani, askush nuk është dashur të qortohet për këtë. Që nga koha e Luis Enrique nuk ka pasur monitorim kaq rigoroz të parametrave fizikë. Flick madje shtoi kontrollet dentare në testet mjekësore të lojtarëve për të siguruar një vlerësim gjithëpërfshirës të shëndetit.

Zakonet e detyrueshme të të ushqyerit – Të gjithë anëtarët e stafit janë të detyruar të hanë në kuzhinën e “Ciutat Esportiva” pa përjashtim. Nëse nuk duhet të hanë të gjithë së bashku për shkak të orareve të ndryshme, ata duhet të hanë të gjithë ushqimin e përgatitur nga nutricionistja e ekipit, Silvia Tremoleda. Ndërsa Xavi gjithashtu i inkurajoi lojtarët të hanin në klub, asnjëherë nuk u bë e detyrueshme prej tij.

Seanca e mëngjesit në ditën e ndeshjes – Flick këmbëngul në një seancë shkrythëse në mëngjes, ditën e ndeshjes, të cilën e konsideron jetike për përgatitjen e lojës. Disa formacione startuese madje janë rregulluar bazuar në këto seanca. Edhe pse Xavi fillimisht prezantoi një rutinë të ngjashme gjatë sezonit të tij të parë, më vonë e hoqi për shkak të ankesave të lojtarëve.

Grumbullimi për ndeshjet – Së bashku me rikthimin e seancave të mëngjesit ditën e ndeshjes, lojtarët tani grumbullohen në hotel (ditën para ndeshjes), madje edhe për ndeshjet në shtëpi, në Montjuïc. Kjo është për të shmangur çdo problematikë trafiku ose çështje të tjera të paparashikuara, duke siguruar që të gjitha detajet të jenë nën kontroll.

Pushimi pas ndeshjes – Udhëtimet e gjata, të kthimit natën vonë, janë eliminuar. Nëse një ndeshje jashtë fushe mbyllet pas orës 9 të mbrëmjes dhe fluturimi është më i gjatë se 90 minuta, skuadra qëndron gjatë natës në qytetin pritës. Flick beson se lojtarëve iu duhet pushimi i duhur pas një ndeshjeje dhe është kundër rikthimit në Barcelonë në orët e para të mëngjesit, të rraskapitur dhe me pak gjumë.

Seanca trajnimi të gjata dhe intensive – Flick thekson disiplinën gjatë stërvitjes, duke u fokusuar në përgatitjen fizike me ndihmën e Julio Tous, i cili iu bashkua skuadrës katalanase këtë verë. Seancat janë rigoroze, me secilin lojtar që mban një gjurmues GPS për të monitoruar të dhënat e performancës, të cilat më pas vlerësohen. Trajnimi zakonisht zgjat rreth 90 minuta, pa përfshirë punën para dhe pas seancës. Në total, lojtarët kalojnë rreth 5 orë në “Ciutat Esportiva” çdo ditë.

Asnjë dënim financiar – Flick i sheh lojtarët e tij si profesionistë, duke e bërë sistemin e gjobave të panevojshëm. Secili lojtar jep llogari për veprimet e veta, si ndaj trajnerit, ashtu edhe ndaj ekipit.

Koha e kufizuar e pushimit – Flick është i pasionuar pas punës së tij dhe pret të njëjtin nivel angazhimi nga lojtarët e stafi teknik. Ai beson se për të performuar në nivelin më të lartë, kërkohet përkushtim i plotë si në stërvitje, ashtu edhe në ndeshje. Rrjedhimisht, iu jep lojtarëve të tij pushim minimal, zakonisht vetëm një ditë në javë.

Marrëdhënie profesionale me lojtarët – Flick e ka të qartë se ai është trajneri, jo një figurë babai apo miku për lojtarët e vet. Gjermani mban komunikim të shkëlqyeshëm me skuadrën, ndërtuar mbi respektin dhe angazhimin maksimal. Flick e mban zyrën e tij të hapur për diskutime me këdo nga skuadra. Megjithatë, ruan një vijë të rreptë ndarëse mes lojtarit dhe trajnerit, duke shmangur çdo favorizim. Ndërsa përpiqet të jetë i drejtë, nuk toleron asnjë ndërhyrje në vendimet e tij.