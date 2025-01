Ishte nisur për fluturim/ Piloti ALARMON pasagjerët: Ka një bombë në bord…

Një situatë alarmante ndodhi në një fluturimin të Air India, i cili ishte në rrugë për në Londër nga Mumbai. Pilotët e avionit njoftuan me qetësi kontrollorët e trafikut se kishte një “bombë të dyshuar në bord”, duke shkaktuar një alarm të menjëhershëm dhe aktivizimin e avionëve luftarakë RAF për t’i bërë thirrje fluturimit.

Gjatë fluturimit, piloti u dëgjua duke thënë: “Ka një bombë të dyshuar në bord, që kërkon uljen zotëri. Kemi një kërcënim me bombë. Air India 129 po e kërkon këtë.” Ky alarm erdhi në një javë të mbushur me kërcënime të rreme për bomba ndaj fluturimeve të tjera indiane, duke rritur shqetësimin në lidhje me sigurinë e aviacionit.

Autoritetet e aviacionit civil dhe qeveritare të Indisë kanë paralajmëruar se do të ndërmerren veprime të rrepta ndaj atyre që bëjnë kërcënime të tilla. Kompania ajrore Vistara njoftoi gjithashtu se një fluturim i saj nga Frankfurt në Mumbai kishte marrë një “kërcënim sigurie” përmes mediave sociale, por u ul i sigurt në destinacionin e planifikuar

Ministri i Aviacionit të Indisë, Ram Mohan Naidu, njoftoi se policia kishte arrestuar një të mitur të dyshuar për kërcënimet ndaj tre fluturimeve. Ai theksoi se të gjithë ata që janë përgjegjës për këto incidente do të identifikohen dhe ndëshkohen përkatësisht.

Ndërkohë, fluturimi i Air India, i cili po fluturonte mbi Londër, u ndal për të kryer një ulje emergjente për shkak të alarmit. Shtigjet e fluturimit tregojnë se avioni u rrotullua për të realizuar këtë ulje.//DailyMail