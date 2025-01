Barella: Vitin e titullit ndjeva vetëm. Preferoj të jem më mirë i pakëndshëm se sa i bukur

Nicolò Barella ka folur për karrierën, zhgënjimet dhe sukseset e tij: “Humba një finale të Kampionatit Europian U-19, sepse thyeva dorën. Më pas kam fituar kampionate, kupa italiane, superkupa, Kampionatin Europian, por e di se çfarë do të thotë të humbasësh.

Është shumë më e lehtë të shpjegosh se çfarë do të thotë të fitosh, mund ta shohësh që unë shpërthej nga gëzimi, ndërsa në humbje nuk e di se çfarë ndodh më pas. Të dhemb shumë kur humbet një trofe, sepse pyet veten: A do të luaj përsëri një finale të Champions League? A do të luaj përsëri një kampionat tjetër si ky? Një tjetër finale të “Europa League”?

Kaq shumë gjëra të kalojnë në mendje. Nuk më pëlqen të humbas, do të kisha dashur t’i fitoja të gjitha ndeshjet e mundshme, sepse është një nxitje për të provuar përsëri sezonin e ardhshëm. Në mendjen e shumë njerëzve nuk funksionon kështu".

Disa fjalë edhe për kritikat e fundit të marra: "Sezonin e titullit u ndjeva vetëm. Në fillim të vitit të gjithë më kritikuan dhe thoshin: Ky nuk është Nicolo që njohim. Unë preferoj më mirë të jem i pakëndshëm se sa i bukur, duke e shitur imazhin në një mënyrë që nuk është reale”.