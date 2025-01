Rama i kërkon Celibashit që në Tiranë të kryhet votim elektronik

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), ka njoftuar se e ka të mundur për votim elektronik në zgjedhjet e përgjithshme të 2025 vetëm në rajonet e Durrësit dhe Elbasanit, por Partia Socialiste e kryeministrit Rama nuk është dakord.

Me një kërkesë që u bë publike sot, PS kërkon që në procesin elektronik të përfshihet edhe Tirana.

Socialistët e Ramës thonë se votimi elektronik do të sillte lehtësira në procesin e votimit në Tiranë e po ashtu edhe në shpalljen e rezultatit përfundimtar.

Duke qenë të bindur për fite më 2025, ata besojnë se kjo do të shmangte edhe pretendimet e mundshme për pavlefshmëri nga numërimi i votave.

Një tjetër arsye pse sipas PS, votimi elektronik duhet të aplikohet në Tiranë, është edhe afërsia e KQZ-së me zonat zgjedhore.

“Tirana, si qarku më i madh në Shqipëri prodhon një numër të konsiderueshëm mandatesh (37 mandate në listat shumëemërore të hapura).

Nisur nga ky fakt, fleta e votimit do të administrohej me vështirësi nga votusit dhe do të krijonte pengesa objektive, duke krijuar konfuzion në procesin e votimit.

Nga ana tjetër, votimi elektronik do të sillte lehtësira jo vetëm në procesin e votimit por dhe në shpalljen e rezultatit përfundimtar, i cili në këtë rast do të konsiderohet i drejtë dhe pa pretendime për pavlefshmëri që rrjedhin nga numërimi i votave.

Tashmë votimi elektronik është një procesi i njohur nga qytetarët e Republikës së Shqipërisë.

Nisur nga fakti që Tirana, e para ka realizuar modelin pilot të identifikimit, votimit dhe numërimit elektronik në zgjedhjet e vitit 2021, njësia 10, është krijuar një eksperiencë nga qytetarët në këtë proces.

Nga ana tjetër, është fakt se qarku Tiranë, ofron të gjitha kushtet optimale sa i takon burimeve njerëzore dhe infrastrukturës në tërësi për realizimin me sukses të këtij procesi.

Vlen për tu përmendur, afërsia e KQZ me zonat zgjedhore, pasi do të jetë kjo e fundit që do të trajnojë aktorët dhe do të ofrojë shërbimin për realizimin efektiv të këtij procesi”, thuhet në qëndrimin e PS.

Por çfarë ndodh nëse KQZ e ka të pamundur të shtrihet kaq shumë? Edhe për këtë ka menduar z.Rama:

Ai çmon se në rast të pamundësisë së KQZ-së për ta shtrirë votimin elektronik në të tre qarqet, për shkak të kohës së pakët në dispozicion, të miratohet qarku i Tiranës si i vetmi ku të realizohet votimi elektronik.

"Nëse nga ana juaj shihet e pamundur përfshirja e tre qarqeve në votimin elektronik, për shkak të kohës që keni në dispozicion deri në dekretimin e datës së zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, ju propozojmë që të miratoni si qark të vetëm, qarkun Tiranë, ku do të zhvillohet votimi elektronik.

Për të gjitha arsyet e parashtruata më sipër, propozojmë përfshirjen e qarkut Tiranë, krahas qarkut Elbasan dhe Durrës në zhvillimin e votimit elektronik. Në rast pamundësie të përfshirjes së tre qarqeve, kërkojmë që zhvillimi elektronik të zhvillohet në qarkun e Tiranës”, shkruhet në letrën e Partisë Socialiste.