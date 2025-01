Përplasi me makinë një 17-vjeçar pas një konflikti në klub nate, akuzohet për tentativë vrasjeje i riu shqiptar në Itali

ITALI- Një 26-vjeçar shqiptar është vënë në pranga nga autoritet italiane, pasi ishte shpallur në kërkim për veprën penale tentativë vrasje. I riu shqiptar kishte aksidentuar me makinën e tij një djalë 17-vjeçar pas një konflikti në një klub nate në prill.

Pas sherrit shqiptari ka nxituar të përplasë me makinë 17-vjeçarin në parking. Pas përplasjes, 17-vjeçari ka mbetur pa ndjenja në asfalt. Në atë moment, 26-vjeçari ka tentuar ta godasë sërish, por fatmirësisht pa sukses.

I plagosuri ishte zhvendosur në trotuar nga disa persona të pranishëm, të cilët më pas kishin thirrur numrin e urgjencës. Ai u shtrua në spital me kodin e verdhë në San Matteo dhe më pas u lirua me një prognozë 20-ditore. Ditën e djeshme policia ekzekutoi urdhrin e Gjykatës së Pavias, e cila vendosi masën e sigurisë arrest me burg për 26-vjeçarin, i cili më pas u dërgua në burgun Torre del Gallo.