Kapet me 4 kg kokainë i riu shqiptar në Itali

ITALI- Një 30-vjeçar shqiptar është bënë në pranga nga autoritet italiane. Mësohet se arrestimi i tij është kryer nga policia Rrugore e Luccas në bashkëpunim me atë të Massas përgjatë autostradës A12.

Shqiptari u kap me rreth 4 kg kokainë. Rreth orës 20:00 të së hënës, një patrullë e Policisë Rrugore të Viareggio, pas një denoncimi nga kolegët e policisë së autostradës Pontremoli, ndaloi për një kontroll përgjatë karrexhatës jugore të automobilit A12 një Audi me targa italiane dhe me një person të huaj në bord, i cili po vazhdonte me shpejtësi të madhe me manovra të rrezikshme.

Shoferi, një 30-vjeçar shqiptar, ka shfaqur menjëherë nervozizëm pasi është ndalur. Pas kontrolleve në automjet, efektivët zbuluan një qese plastike me 3 pako lëndë narkotike të dyshuar e cila më pas rezultoi se ishte kokainë. Lënda e sipërpërmendur dhe makina u sekuestruan, ndërsa subjekti i arrestuar u dërgua në burgun Luça.