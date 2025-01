Tërmeti 5.9 ballë në Turqi, qytetarët në panik dalin në rrugë. Shemben tre ndërtesa (VIDEO)

TURQI- Një tërmet me magnitudë 5.9 goditi ka lëkundur fuqishëm në orën 10:46 të mëngjesit rajonin Kale të provincës Malatya në Turqinë lindore. Thellësia fokale e tërmetit ishte 10.07 km. Lëkundjet u ndjenë kryesisht në qarqet fqinje të Elazig dhe Diyarbakir, por edhe në rajonin më të gjerë, në Kahramanmaras, Erzincan, Tunceli dhe Antiyaman, duke shkaktuar panik te banorët.

Cameras capture the moment a building collapsed during earthquake in Malatya pic.twitter.com/eAWWsNAW6j

— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) October 16, 2024

Ministri i Brendshëm turk, Ali Gerlikaya, në një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale, vuri në dukje se deri më tani janë raportuar tre shembje ndërtesash në provincat Elazig, Malatya dhe Sanliurfa. Ai tha gjithashtu se ekipet e reagimit emergjent po kryejnë anketa në terren në zonë pas tërmetit.

“Po ndjekim nga afër zhvillimet në lidhje me tërmetin, i cili është ndjerë edhe në krahinat fqinje”, tha ministri turk.

Në një deklaratë të AFAD-it, theksohet se në numrin e telefonit të urgjencës 112 janë bërë 374 thirrje, 12 prej të cilave për ndihmë . Nuk raportohet për humbje jete. Rajoni u godit më 6 shkurt 2023 nga tërmete të dyfishta me magnitudë 7.7 dhe 7.6 ballë, me qendër në Kahramanmaras, Turqinë Lindore, të cilat rrafshuan 13 provinca, në një zonë më të madhe se Greqia kontinentale. Ky ishte tërmeti më i rëndë që ka përjetuar Turqia në shekullin e kaluar.

Profesori i sizmologjisë Naji Gyorur tha se "një tërmet me magnitudë 6.0 u regjistrua në Kale, Malatya. Ndodhet në Riftin e Anadollit Lindor. Siç e dini, ky çarje është shpërthyer në masë të madhe nga tërmeti i Elazigut të vitit 2020. Ndoshta tërmeti i sotëm është rezultat i energjisë së tërmeteve të 6 shkurtit 2023 që u transferua në këtë çarje. Nuk ka asnjë shqetësim”.