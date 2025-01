Skemë mashtrimi 3 milionë euro në dëm të shtetit, caktohen 4 masa sigurie, shpallen në kërkim tre të tjerë

Seksioni për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare, si rezultat i një hetimi disamujor, në drejtimin e Prokurorisë së Durrësit, finalizoi operacioni policor të koduar “Skema”.

Hetimi i iniciuar nga Prokuroria identifikoi 7 shtetas, të cilët deklaronin të dhëna financiare fiktive të subjekteve që administronin apo ku ishin të punësuar, për të shmangur detyrimet tatimore. Nga kjo veprimtari kriminale dëmi ekonomik ndaj shtetit, përllogaritet rreth 3 milionë euro.

Ekzekutohen masat e sigurisë, të caktuara nga Gjykata e Durrësit, për 4 shtetas. Shpallen në kërkim 3 shtetas me masë sigurie “Arrest në burg”.

Pas një hetimi disamujor, me metoda proaktive, me objektiv zbardhjen e një skeme mashtrimi që kryhej nga administratorët dhe punonjësit e disa subjekteve ekonomike me aktivitete në fushën e ndërtimit dhe shërbimeve mbështetëse, Seksioni për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare i DVP Durrës, në zbatim të vendimit të Gjykatës së Durrësit dhe në kuadër të operacionit policor të koduar “Skema”, ekzekutoi këto masa sigurie:

“Arrest në burg” për shtetasin I. A., 48 vjeç, për veprën penale "Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar"; “Arrest në shtëpi” për shtetasen A. P., 36 vjeçe, për veprën penale "Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar"; “Detyrim paraqitjeje” për shtetasin A. M., 34 vjeç, për veprën penale "Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar"; “Detyrim paraqitjeje” për shtetasen B. Ç., 34 vjeçe, për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”.

Në vijim të këtij operacioni, u shpallën në kërkim shtetasit I. V., 35 vjeç, R. S., 22 vjeç dhe L. T., 19 vjeç, të tre me masë sigurie “Arrest në burg”, për veprën penale "Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar".

Nga hetimet dyshohet se administratorët e subjekteve, shtetasit R. S., I. A., A. M. dhe L. T., në bashkëpunim me 3 shtetasit e tjerë me masa sigurie, të punësuar në këto subjekte, kanë mashtruar për të ardhurat/shpenzimet e deklaruara, me qëllim shmangien e detyrimeve tatimore. Kjo veprimtari kriminale dyshohet t’i ketë sjellë shtetit, rreth 3 milionë euro dëm ekonomik.

Vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e 3 shtetasve të shpallur në kërkim.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme.