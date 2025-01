Shqipëria hap sot negociatat e anëtarësimit për grup-kapitullin e parë me BE! Ja kapitujt themelorë

Luksemburg- Dita e sotme, 15 Tetor, pritet të shënjojë një hap historik për vendin tonë, përsa i takon rrugëtimit në Bashkimin Europian.

Shqipëria do të hapë negociatat me BE, për grup-kapitullin e parë. Dje (14 Tetor) u firmos edhe marrëveshja e 6 liderëve të Ballkanit Perëndimor me BE për Procesin e Berlinit, ku i pranishëm ishte edhe kryeministri shqiptar, Edi Rama.

Burime për gazetaren e Report Tv, Raziela Myslimaj, bënë me dije se në takimin që do mbahet në Luksemburg, do jetë i pranishëm edhe vetë kreu i qeverisë Edi Rama, bashkë me ekipin që do përfaqësojë Shqipërinë.

Nga sot, nis dhe shqyrtimi i grup- kapitullit të parë, një ndër më të rëndësishmit, pasi prek fusha thelbësore, siç janë; drejtësia, gjyqësori, funksionimi i institucioneve demokratike, prokurimi publik apo reforma e administratës publike. Në këtë grup, siç quhet ndryshe edhe ‘bazat’ ose ‘themeloret’, përfshin edhe prokurimet publike, statistikat dhe kontrollin financiar.

Ky grup-kapitull hapet i pari dhe mbyllet në fund të procesit të integrimit. Progresi në këtë grup do të përcaktojë ritmin e përgjithshëm të negociatave. Ndërkohë, dita e sotme shënon edhe mbajtjen e konferencës së dytë ndërqeveritare BE-Shqipëri.

Shqipëria aplikoi për anëtarësim në BE në prill 2009 dhe iu dha statusi kandidatit për në BE në qershor 2014. BE mbajti konferencën e parë ndërqeveritare me Shqipërinë në korrik 2022.

Grup kapitulli i parë për të cilët Shqipëria hap negociatat -Funksionimi i institucioneve demokratike -Reforma e administratës publike -Kapitulli 23 – Gjyqësori dhe të drejtat themelore -Kapitulli 24 – Drejtësia, liria dhe siguria -Kriteret ekonomike -Kapitulli 5 – Prokurimi publik -Kapitulli 18 – Statistikat -Kapitulli 32 – Kontrolli financiar

Ekipi që përfaqëson Shqipërinë në Luksemburg Kryeministri Edi Rama Ministri i Jashtëm, Igli Hasani Kryenegociatorja Majlinda Dhuka Ambasadori Ferit Hoxha Zv.ministrja e Jashtme, Megi Fino Zv.ministri i drejtësisë, Tedi Tobi Zv.ministri i Brendshëm, Besfort Lamallari Drejtoresha e bashkëpunimit evropian në Ministrinë e Jashtme Drejtoresha e DAP Drejtoresha e INSTAT, Elsa Dhuli Drejtoresha e Agjencisë së Prokurimit Publik, Reida Kashta Departamenti i politikës dhe integrimit në kryeministri