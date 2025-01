‘Tradhtar që e lë ushtrinë pa bukë’! Shpërthen Haradinaj: Kurti, spiun i Serbisë!

Ish-kryeministri i Kosovës dhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka folur sot në seancën e jashtëzakonshme plenare për ushqimin në Forcat e Sigurisë së Kosovës.

Në fjalën e tij në Kuvend, Haradinaj tha se qeveria po i lë pa bukë Forcat e Sigurisë së Kosovës, ndërsa nuk kurseu as kritikat ndaj kryeministrit Albin Kurtit, të cilin e quajti ‘spiun i Serbisë’.

“Kur një ditë këtu i kam thënë që është spiun i Serbisë, po është spiun i Serbisë, po, është tradhtar ai që e lë ushtrinë e vet pa bukë. Çka tjetër me i thënë këtij njeri? E ka lënë ushtrinë e vet pa bukë ky njeri. Pse e bën këtë, pse po i ndodh këtij e nuk i ndodhi dikujt tjetër gjatë gjithë ekzistencës tonë që 20 vjet?”

Haradinaj vijoi me akuza të tjera për qeverinë lidhur me trajtimin e ushtrisë, ku tha se i ka lënë edhe pa transport apo mjetet e nevojshme bazë.

“I ka lënë pa transport, i ka lënë pa veshmbathje, pa shumëçka tjetër, mbrrini me i lënë edhe pa bukë. Kush e mbron këtë njeri, shihni se çka jeni tu bë, po e mbroni një njeri që edhe ushtrinë me lënë pa bukë. Besomëni nuk i them këto me ndonjë dëshirë të madhe se na jemi të gjithë të këtij vendi. Nëse para 6 vjete ke mbrri me u krenu në këtë parlament se po e krijojmë ushtrinë tonë, që po e nisim rrugën tonë drejt NATO’s, me ardhë sot këtu me diskutu se na i ka lënë ushtarët pa bukë Albin Kurti. Po po bre, spiun është, spiun i Serbisë është, agjent i tyre, njeri i tyre, përndryshe se kish lënë gjendjen kurrë kështu.”