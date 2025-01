Niset anija me grupin e parë të emigrantëve nga Italia. Do akomodohen në Gjadër dhe Shëngjin

Lampeduza-Itali/ Anija ‘Libra’ e Marinës është nisur drejt Shqipërisë për të sjellë grupin e parë të emigrantëve në qendrat e ngritura në Shqipëri.

Anija Libra u nis nga Lampedusa për në Shqipëri, por fillimisht ndaloi në bregun sicilian pasi shpëtoi një grup emigrantësh që ishin larguar nga bregu i Afrikës së Veriut. Mediat italiane raportojnë se pasi u bë kontrolli në bord për personat që do të transferoheshin, anija është nisur drejt portit të Shëngjinit.

Emigrantët do të akomodohen në Shëngjin dhe në Gjadër, ku do i nënshtrohen procedurave të përshpejtuara kufitare. Në marrëveshjen e lidhur mes kryeministrit Edi Rama dhe homologes së tij italiane, Giorgia Meloni është parashikuar që në një vit, në Shqipëri të mbërrijnë jo më shumë se 3 mijë emigrantë.

Gjatë kohës së qëndrimit në Shqipëri, emigrantëve nuk do ju lejohet të dalin nga kampi, të cilin do e lënë vetëm pasi të jetë rishikuar kërkesa e tyre për azil.

Në rast aprovimi, ata do udhëtojnë drejt Italisë, ndërsa në rast të kundërt, nuk është ende e qartë nëse ata do kthehen në vendi ne origjinës apo do vijojnë të qëndrojnë në kampet shqiptare.