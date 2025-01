‘Kishte shenja rreth qafës’! Detaje të reja nga vdekja e 12-vjeçarit në Tiranë

Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me ngjarjen e rëndë të ndodhur në Tiranë, ku një 12-vjeçar ndërroi jetë në QSUT.

Teksa ende nuk dihet shkaku i vdekjes së të miturit, mësohet se ai është dërguar në spital në gjendje të rëndë.

Policia njoftoi se pavarësisht ndihmës mjekësore, ai nuk mundi të mbijetonte.

Nga ana tjetër, mjekët deklarojnë se ai ka shkuar në spital pa shenja jete.

Raportohet se djali i mitur është gjetur në dhomë nga familjarët në gjendje të fikëti.

Paraprakisht dyshohet se bëhet fjalë për një vetëvrasje, pasi fëmija ka pasur edhe shenja rreth qafës.

Megjithatë ekspertët dhe prokurorët do të jenë ata që do përcaktojnë pas ekzaminimeve shkaqet e vdekjes në mënyrë shkencore me ekspertizë mjeko-ligjore.

Në pyetje do të merren edhe familjarët e të miturit.

Ngjarje e dhimbshme në Tiranë, një djalë i vogël humb jetën në mënyrë të mistershme