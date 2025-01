‘Lëviz me Ferrari nëpër Londër dhe ne nuk shpëtojmë dot prej tij’! Lezhiani i përgjigjet politikanit britanik, poston foto duke darkuar me të

BRITANI- I riu shqiptar, Dorian Puka, i dënuar dy herë për grabitje shtëpish, ishte javën e shkuar përsëri në fokusin e “The Telegraph”, me një video ku ai shfaqet duke i dhënë një makine luksoze tip “Ferrari” me vlerë 300.000 stërlina.

Ky artikull u përdor nga politikani me prirje anti-emigrantësh, Nigel Farage, i cili drejton një emision në televizionin “GB News”. Madje deputeti Farage publikoi një video editorial në rrjetin social X për shqiptarin nga Lezha.

Në videon e tij ai shprehet se shqiptari lëviz nëpër Londër në një Ferrari, dhe Britania nuk e dëbon dot derisa të shqyrtohet kërkesa e tij për azil. Më tej, Farage bën thirrje që Britania të largohet nga Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut, në mënyrë që sipas tij të merren masa për emigrantë.

Ndërkohë sot ka ardhur një përgjigje nga vetë Dorian Puka pas deklaratave të politikanit britanik. Në një fotomontazh, Puka ka vendosur edhe Farage sikur po darkonin bashkë me nënshkrimin “me vëllain tim Farage”, madje duke etiketuar llogarinë e Farage në Instagram. Ende nuk ka pasur asnjë reagim të Farage pas këtij fotomontazhi dhe nuk dihet nëse do të ketë.

We must leave the ECHR. pic.twitter.com/D0I5dYmA9o

— Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) October 9, 2024