U kap me armë dhe tritol në mes të Athinës, kush është Armiol Rrasa, i arrestuar 12 herë të tjera më parë

12 herë te tjera rezulton i arrestuar në Greqi, 39-vjecari nga Divjaka Armiol Rrasa i njohur si “Ari”, i cili u arrestua të premten në Athinë, bashkë me partneren e tij, teksa i’u gjetën të fshehura në makinë 1 pistoletë dhe 2 kallëpe tritoli.

Precedentët e tij penalë kanë ngritur polemika në mediat greke, për faktin se si ka mundësi që ai është arrestuar e liruar disa herë në kohë rekord.

Grupi hetimor dyshon se Rrasa mund të ketë lidhje me grupe kriminale gjobvënësish në Greqi, përgjegjëse për shpërthime në biznese të ndryshme. Arma dhe eksplozivi i’u gjetën të fshehura në një vend të improvizuar në mjet, teksa udhëtonte me 33-vjeçaren Daniel Luari me një fuoristradë “Wolsvagen”.

Referuar skedës penale, ai rezulton i arrestuar 12 herë, madje për herë të parafundit ndaj tij është ngritur akuzë në qershor të këtij viti për përdhunimin e një te miture, nga e cila nuk dihet se si ka shpëtuar pa qëndruar në qeli pasi vetëm një muaj më pas rezulton të jetë arrestuar sërish për “shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor”.

Precedentët e tij:

09.04.2003 – arrestuar për tentativë vjedhje dhe shkelje të ligjit mbi të huajt.

04.07.2005 – arrestuar për shkelje të ligjit mbi të huajt.

04.11.2007 – arrestuar dhe dëbuar.

10.11.2008 – arrestuar për drogë dhe dënuar me burgim të përjetshëm.

31.07.2015 – liruar nga psikiatria e të dënuarve në burgu e Koridhalos me urdhër dëbimi të përjetshëm nga Greqia.

23.02.2016 – arrestuar për shkelje të kufizimeve të qëndrimit.

25.07.2020 – arrestuar si i kërkuar me dënim për vjedhje.

17.01.2021 – arrestuar si i kërkuar me dënim për falsifikim.

31.07.2021 – arrestuar si i kërkuar me dënim për shkelje të kufizimeve të qëndrimit.

25.11.2021 – arrestuar për mbajtje pa leje të armëve (i’u gjet një thikë e palosshme).

06.03.2024 – i’u ngrit akuzë për dhunë në familje.

04.06.2024 – i’u ngrit akuzë për përdhunimin e një të miture.

06.07.2024 – u arrestua për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor.

Armiol Rrasa rezulton me precedentë penalë edhe në Shqipëri./tch