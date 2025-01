Angli/ I kërkuari për vrasje në Shqipëri bllokon dëbimin me Konventat e të Drejtave të Njeriut

Fatmir Bleta, në kërkim për vrasje në Shqipëri fitoi të drejtën për të qëndruar në Britaninë e Madhe sipas Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

64-vjeçari u largua nga Shqipëria dy muaj pasi dyshohet se qëlloi me armë kallashnikov në kokë një burrë, për të cilin u dënua në mungesë me 13 vjet burg.

Ai shkoi në Britani me familjen e tij dhe kërkoi azil duke pretenduar se ishte kosovar, një mashtrim për të cilin u burgos për 33 muaj e dy javë në vitin 2018.

Bleta, i cili ka katër fëmijë, luftoi me sukses një përpjekje ekstradimi nga Shqipëria për të vuajtur dënimin duke pretenduar se nuk do të kishte të drejtë për një rigjykim dhe nuk iu njoftua paraprakisht për procedurat.

Në një vendim të ri, të zbuluar në dokumentet e siguruara nga The Telegraph Bleta ka arritur t’i rezistojë një përpjekjeje të Home Office për ta dëbuar atë me arsyetimin se kjo do të shkelte të drejtat e tij të nenit 6 për një gjykim të drejtë sipas KEDNJ.

Ai gjithashtu apeloi sipas nenit 8 të konventës se dëbimi do të shkelte të drejtën e tij për një jetë familjare pasi do të ishte “tepër e ashpër” për të dashurit e tij.

Rasti vjen pasi The Telegraph zbuloi në fillim të kësaj jave se një kriminel shqiptar, i cili u kthye fshehurazi në Britani pasi u deportua, fitoi të drejtën e qëndrimit sepse dëbimi i tij do të ishte “tepër i ashpër” për familjen e tij dhe do të shkelte nenin 8 të KEDNJ.

Robert Jenrick , ish-ministri i imigracionit dhe pretendenti i lidershipit konservator tha: Përsëri GJEDNJ është përdorur nga gjyqtarë aktivistë për t’i dhënë përparësi të drejtave të një krimineli mbi sigurinë e publikut britanik. Është një turp. Mijëra kriminelë të rrezikshëm të huaj do të mund të nxjerrim nga vendi ynë vetëm nëse largohemi. Reforma është një fantazi.

The Telegraph ka vërtetuar gjithashtu se dy nga fëmijët e Bletës janë dënuar dhe burgosur për drogë.

Djali Doriani, 37 vjeç, po vuan një dënim me 18 vjet burg për trafik kokaine, ndërsa vajza Sara, 28, një ish-aktore, u burgos me katër vjet për furnizim me drogë të klasit A ​​dhe B.

Bleta shkoi në Britaninë e Madhe në vitin 1998 pas vrasjes së dyshuar në shtator të atij viti, përpara se të dënohej me 13 vjet në dhjetor.

Ai ishte duke punuar si roje në një rezervuar kur ai dhe kolegu i tij u afruan nga një njeri që ata e njihnin, sipas dokumenteve të gjykatës.

Dyshohet se kolegu ishte dëshmitar i Bletës kur ai i drejtoi kallashnikovin viktimës.

Më pas thuhet se ai ka tërhequr këmbëzën dhe e ka qëlluar në kokë, sipas dokumenteve.

Me të mbërritur në Britani, Bleta pretendoi se ishte një refugjat kosovar dhe iu bashkua gruaja dhe fëmijët e tij në vitin 2000. Edhe pse atyre iu refuzua azili, atyre iu dha leja e pacaktuar për të qëndruar.

Ai fitoi nënshtetësinë britanike në vitin 2017, por u dënua për një deklaratë të pavërtetë për të siguruar një pasaportë vitin e ardhshëm, së bashku me tri akuza të tjera për mashtrim.

Ai u burgos për 33 muaj e dy javë.

Gjyqtarët refuzuan një kërkesë për ekstradim nga Shqipëria me arsyetimin se ai nuk u arrestua kurrë dhe se nuk kishte “asnjë material që tregonte se ai dinte ose duhej të dinte datën dhe vendin e gjykimit të tij dhe se gjykimi mund të vazhdonte në mungesë të tij. “.

Ata gjithashtu pranuan se nuk kishte “siguri të mjaftueshme” që Bleta do të merrte një rigjykim ose një rishikim që do të përbënte një rigjykim, që do të thoshte se kishte një “rrezik” që kthimi i tij në Shqipëri do të ishte një shkelje “flagrante”. e të drejtave të nenit 6 të KEDNJ-së për një gjykim të drejtë.

Pas përfundimit të dënimit me burg në vitin 2018, Home Office kërkoi ta dëbonte atë. Ekipi i tij ligjor më pas pretendoi se kjo do të shkelte të drejtën e tij për jetë familjare sipas GJEDNJ.

Në një çështje përfundimtare të gjykatës së sipërme në shtator, dy gjyqtarë pranuan se Bleta nuk kishte “mungesë” qëllimisht nga Shqipëria për të shmangur gjyqin e vrasjes dhe “nuk mund të hynte në një rigjykim”.

Ata hodhën poshtë ankesën e Home Office për dëbim sepse thanë se ekzistonte një “rrezik që kthimi i paditësit do të përbënte një shkelje flagrante të nenit 6 të KEDNJ”.

I kontaktuar nga The Telegraph në shtëpinë e tij në perëndim të Londrës, Bleta pranoi se kishte mbërritur në Britaninë e Madhe në vitin 1999, por mohoi të ishte dënuar për vrasje. Në vend të kësaj, ai pretendoi se ishte shpallur i pafajshëm në shumë gjykata.

“Unë jam i pastër nga gjithçka,” tha ai. “Në gjykata, si në gjykata, jam i qartë. E keni gabim, kontrollojeni. Qartë, pastroni (statusin) në Shqipëri, gjithçka”.

I pyetur nëse ai e mohoi në mënyrë eksplicite vrasjen, ai u përgjigj: “Jo, jo”.

Vajza e tij tha: “Faktet janë krejtësisht të gabuara. Babai im u pastrua për atë [vrasjen]. Ai u fajësua për këtë dhe kjo doli, nëse vërtet shikoni dokumentet dhe dokumentacionin që mund t’ju dërgoj, ai u pastrua për këtë.

“Ai nuk ishte as në vend kur ndodhi. Ai nuk ishte në vend në atë kohë.”

Ajo shtoi: “Babai im është shumë i sëmurë dhe e vetmja arsye që ai ka marrë ndonjëherë një urdhër dëbimi është si rezultat i paaftësisë së Ministrisë së Brendshme për të bërë punën e tyre që kanë vuajtur.

“Gjykata Mbretërore e Drejtësisë vendosi që babai im nuk dinte për ndonjë krim të kryer dhe kjo është arsyeja që ai u lirua”.

Një zëdhënës i Zyrës së Brendshme tha: “Do të ishte e papërshtatshme të komentohej ndërkohë që ka procedura ligjore në vazhdim”.