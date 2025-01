Haaland thyen rekordin 90-vjeçar me kombëtaren, jep lajmin se po bëhet baba

I pandalshëm. Erling Haaland vazhdon të shënojë gola dhe të thyejë rekorde. Historinë e fundit, sipas rendit kronologjik, e rishkroi mbrëmjen e djeshme.

Sulmuesi i Manchester City, në fakt, ka hyrë përfundimisht në historinë e futbollit të Norvegjisë dhe kombëtares së vendit të tij falë dopietës së shënuar në Ligën e Kombeve, ndaj Sllovenisë.

Dy gola që e bënë atë përfundimisht shënuesin më të mirë të kombëtares norvegjeze në histori, duke thyer një rekord që kishte zgjatur për 90 vite. Një moment historik që Haaland e festoi duke i njoftuar botës lajmin se do të bëhet baba.

Dopieta ndaj Sllovenisë ishte “qershia mbi tortë”. Një gol në minutën e 7-të, tjetri në minutën e 62-të të ndeshjes së luajtur në Oslo dhe që përfundoi 3-0 në favor të vendasve.

Erling Braut Haaland rishkruan kështu historinë, duke shënuar golat numër 33 dhe 34 me kombëtaren norvegjeze. Dy gola që e lejuan Norvegjinë të fitonte dhe të ngjitej në krye të Grupit 3 të Ligës B të Ligës së Kombeve.

Sulmuesi i Manchester City theu një rekord që zgjati për 90 vite, pra që nga viti 1934, kur Jorgen Juve shënoi të fundit, ose golin e 33-të të tij me kombëtaren skandinave. Një moment historik i arritur në paraqitjen numër 36 të Haaland, me një mesatare prej pothuajse një gol për ndeshje.

Erling Haaland e festoi momentin e ri në karrierë me disa lajme të veçanta. Sulmuesi 24-vjeçar norvegjez ka bërë të ditur se së shpejti do të bëhet baba. Futbollisti i Manchester City u përjetësua në fund të ndeshjes me një top poshtë fanellës, festë që nuk lë vend për dyshime. Një foto e postuar më pas në kanalet e tij sociale.