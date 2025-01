Erdogan mbërrin në Kryeministri, takim kokë më kokë me Ramën

TIRANË- Pas Presidencës, presidenti turk, Rexhep Tajip Erdogan ka mbërritur në Kryeministri, ku u prit nga kreu i qeverisë Edi Rama. Dy liderët do të zhvillojnë një takim kokë më kokë, ndërsa më pas do të zhvillohet mbledhja e Këshillit të Bashkëpunimit të Nivelit të Lartë mes delegacioneve të dy vendeve. Pas mbledhjes, pritet të nënshkruhen 3 marrëveshje bashkëpunimi mes dy vendeve. Rreth orës 14:35 pritet konferenca për shtyp mes Ramës dhe Erdogan.

Vizita e presidentit turk do të mbyllet me inaugurimin e xhamisë së Namazgjasë, ku i pranishëm do të jetë edhe Rama. Kreu i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, Bujar Spahiu, është lënë jashtë kësaj ceremonie, fakt i njoftuar publikisht nga vetë ai, ndërsa në emër të komunitetit, në inaugurim do të jetë Myftiu i Tiranës, Gazmend Teqja, i cili pritet të jetë edhe imami zyrtar i Xhamisë së Madhe.