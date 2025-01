Mbyti gruan në sy të fëmijëve, 24-vjeçarja shqiptare kishte dy muaj që kishte shkuar në Itali, arsyeja e vr*asjes ende mister

ITALI- Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me vrasjen e 24-vjeçares shqiptare, Eleonor Toci nga bashkëshorti i saj. Mësohet se 24-vjeçarja shqiptare kishte shkuar në Itali së bashku ne dy fëmijët e tyre rreth 2 muaj më parë. Viktima iu ishte bashkuar të shoqit, i cili jetonte në San Felice a Cancello, provincën e Caserta. Më tej bëhet me dije se autori i vrasjes punonte në buqësi. Krimi ndodhi në shtëpinë ku çifti banonte së bashku me dy fëmijët e tyre, të moshës 4 dhe 6-vjeç, të cilët ishin dëshmitarë të tragjedisë.

Rreth orës 05:00 të mëngjesit të së mërkurës Lulzin Toci mbyti me duar 24-vjeçaren ndërsa ajo ishte në shtrat. Ende nuk dihet shkaku i cili solli aktin e rëndë. Pasi vrau Eleonorën, vrasësi u largua për të shkuar në shtëpinë e kunatës së tij e cila jetonte disa qindra metra më tutje, duke i kërkuar që ta shoqëronte në spital pasi nuk ndihej mirë. Megjithatë, sjellja e tij, veçanërisht mungesa e Eleonorit, e bëri gruan të dyshonte dhe vendosi të merrte me videocall në telefon viktimën.

Por ishte një nga fëmijët që u përgjigj dhe i tronditur i tregoi atë që kishte ndodhur: “Babi vrau mamin”, duke inkuadruar në kamera trupin e nënës së shtrirë në krevat. Në atë moment ka qenë kunata e çiftit që ka lajmëruar policinë, që ka shkuar në vendngjarje. 30-vjeçar Lulzim Toci është gjetur duke lëvizur në gjendje konfuze pranë shtëpisë së kunatës së tij. Pas arrestimit, ai nuk mundi t’i shpjegonte arsyen e krimit.

Hipoteza e parë, ajo e një mosmarrëveshjeje në familje por kjo nuk është vërtetuar. Burri dyshohet se ka sulmuar 24-vjeçaren pa asnjë arsye të dukshme. Ai akuzohet për vrasje të rëndë dhe fëmijët do t’i besohen ndonjë të afërmi.