Carragher parashikon fatin e Ten Hag: E ka të vështirë, pronarët folën me trajnerë të tjerë gjatë verës

Erik ten Hag rrezikon të mos i festojë Krishtlindjet në “Old Trafford”. Në fakt, trajneri i Manchester United, pas një starti shumë të keq në kampionat dhe Europë, përfundoi në tryezën e diskutimeve mes niveleve të larta të pronësisë së klubit.

Më saktësisht, shumë shpejt pritet një vendim për të ardhmen e tij, nëse do të mbetet në stolin e “Djajve të Kuq” apo do të ketë ndryshim gjatë sezonit aktual. Mendimi i Jamie Carragher, ish-mesfushorit historik të Liverpool-it, për këtë çështje ishte i qartë:

"Ai ndoshta do ta ketë të vështirë të shkojë në pushimin e ardhshëm ndërkombëtar si trajner Manchester United. Nëse rezultatet ndryshojnë, padyshim që do të vazhdojë. Te Manchester United fati i trajnerit nuk ka të bëjë vetëm me rezultatet, por edhe performancën. Shpesh rezultatet janë edhe punë fati.

Sezonin e kaluar, Scott McTominay shënoi shumë gola në minutën e fundit, por ju e dini që, nëse performanca nuk përmirësohet, nuk mund të arrini rezultate të qëndrueshme. Ata mund të marrin një fitore këtu ose atje, kjo është arsyeja pse e duam futbollin, ngaqë mund të ndodhin gjëra të papritura.

Sidoqoftë, fillimi i këtij sezoni nuk ka qenë shumë i ndryshëm për sa iu përket paraqitjeve. Te Manchester United shikoni të njëjtat gjëra që pamë sezonin e kaluar. Do të jetë e vështirë për Ten Hag, por unë e simpatizoj.

Ai është vënë në vështirësi nga pronësia e klubit, e cila ka folur me trajnerë të tjerë gjatë verës. Askush nuk dëshiron që shefat e tyre të flasin publikisht me njerëz të ndryshëm për postin që mban, por do të jetë e vështirë për të që ta përfundojë sezonin”.