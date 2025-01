Protesta kombëtare në Tiranë, opozita kërkon qeveri teknike para zgjedhjeve

Forcat opozitare në Shqipëri po zhvillojnë këtë të hënë një protestë mbarëkombëtare në kryeqytet duke kërkuar që qeveria të zëvendësohet nga një kabinet kujdestar teknokrat përpara zgjedhjeve parlamentare të vitit të ardhshëm që pritet të zhvillohen mes prillit dhe majit.

Opozita akuzon qeverinë e majtë për manipulim të votimeve të mëparshme dhe për uzurpim të pushteteve, përfshirë atë të gjyqësorit, thuhet në një raport të Associated Press që citon noa.al.

Partia Demokratike e ish-kryeministrit Sali Berisha po zhvillon protesta në Kuvend ditët e fundit pasi kolegu i tyre u dënua për kallëzim të rremë dhe u burgos, akt që e cilësoi si të motivuar politikisht.

Ervin Salianji në vitin 2018 kërkoi dorëheqjen e ministrit të Brendshëm të atëhershëm, Fatmir Xhafaj, për akuzat për veprimtari të paligjshme të vëllait të tij që më pas sipas gjykatës rezultuan të sajuara.

Salianji, i cili filloi të vuante dënimin me një vit burg, më shumë se një javë më parë, ka apeluar dënimin e tij në Gjykatën e Lartë.

Demokratët po kërkojnë një kabinet të përbërë nga teknokratë, duke fajësuar kryeministrin Edi Rama të Partisë Socialiste, prej 12 vjetësh në pushtet, për manipulimin e votimeve të mëparshme. Ata kanë akuzuar prej kohësh socialistët e Ramës për uzurpim të pushtetit, përfshirë drejtësinë, dhe kanë organizuar protesta të shumta kundër qeverisë që nga viti 2013.

Demokratët bëjnë thirrje gjithashtu për lirimin e Berishës nga arresti shtëpiak, i cili u vu nën një hetim për korrupsion të dyshuar.

Opozita ka bërë thirrje për mosbindje civile, duke nisur protestën me një tubim para godinës kryesore të qeverisë, ku nuk pati fjalime, e më pas duke e zgjatur atë duke bllokuar qarkullimin në kryqëzimet kryesore të Tiranës.

Një gomë automjeti është djegur para zyrës presidenciale, jo shumë larg zyrave kryesore të qeverisë.

Qindra oficerë policie, të pajisur me maska ​​kundër gazit, kishin zënë pozicione për të mbrojtur institucionet kryesore të qeverisë. Policia ka bllokuar trafikun në shumë rrugë në qendër të Tiranës.

Si precipitoi protesta

Fillimisht ka patur një përplasje mes drejtuesve të opozitës dhe forcave të policisë që kanë rrethuar godinën, ndërsa më pas drejt kryeministrisë janë lëshuar një seri bombash molotov. Policia ka përdorur lëndë lotsjellëse për të sprapsur njerëzit.

Prej andej deputetët e opozitës lëvizën në formë marshimi. Gjatë rrugës, protestuesit i vunë flakën një stacioni autobusi, si dhe disa kazanëve të mbeturinave.

Ndalesa e rradhës ishte selia e Partisë Socialiste, ku një shi bombash molotov u lëshuan drejt godinës, ndërsa një banderolë e madhe me një foto të kryetarit dhe kryeministrit socialist Edi Rama, e vendosur në fasadën hyrëse, mori flakë.

Policia ndërhyri për të shuar zjarrin si dhe përdori sërish gazin lotsjellës. I njëjti skenar u përsërit pak më pas, disa qindra metra më larg, pranë ndërtesës së ministrisë së Brendshme e pak minuta më vonë dhe drejt Bashkisë së Tiranës, ku policia përdori dhe pompat e ujit për të larguar protestuesit.

Protesta u mbyll në orën 21.20, ose 40 minuta para intervalit 4 orësh që ishte marrë leja në polici.

Kryedemokrati Sali Berisha reagoi në fund të protestës dhe tha se beteja e mosbindjes civile do të vazhdojë. Ai e ka shoqëruar premtimin edhe me pamje nga shpërthimet me molotov në institucionet shtetërore. “Beteja e mosbindjes civile kundër narko-diktaturës vazhdon!"

Ndërsa sekretari i Përgjithshëm i PD, ish ministri i Brendshëm Flamur Noka, tha: "Sot ishte dita e parë që mosbindja civile zbriti në rrugët e Tiranës. Regjimi narkos i tërbuar, sot mori një mesazh: Jepi zgjidhje kërkesës së qytetarëve, jepi zgjidhje qeverisë teknike, ndryshe narkosi në pushtet nuk do të ketë qetësi. Qytetarët sot i dhanë leksion Ramës. Narkosi duhet t’i hapë rrugë një qeverie teknike. Ata janë duke u dridhur, të tërbuar pasi forca e qytetarëve iu ka kallur datën. Ne nuk ndalemi derisa të dëgjohet zëri i qytetarëve".

***

Protesta u mbikëqyr nga afër dhe nga disa grupe monitorimi të Avokatit të popullit. Ky institucion i ka bërë thirrje thirrje protestuesve që të demonstrojnë paqësisht, duke kërkuar nga policia që të veprojë me përgjegjësi, duke respektuar standardet e ndërhyrjes së nevojshme për të garantuar rendin dhe sigurinë, pa cënuar të drejtat e qytetarëve.

Ambasada amerikane në Tiranë ka paralajmëruar qytetarët që të qëndrojnë larg protestës.

***

Shqipëria zhvillon zgjedhjet parlamentare vitin e ardhshëm.

Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar opozitës të rifillojë dialogun me qeverinë, duke thënë se dhuna nuk do ta ndihmojë vendin të integrohet në bllokun 27-vendesh.

Në vitin 2020, BE vendosi të nisë negociatat e anëtarësimit të plotë me Shqipërinë dhe në fund të këtij muaji Tirana do të nisë diskutimet me bllokun se si do të përafrohet me shtetin e së drejtës, funksionimin e institucioneve demokratike dhe luftën kundër korrupsionit.