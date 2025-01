Drejtori i Juventusit mban pezull Pogba: Nuk luan prej një kohe të gjatë, le të presim…

Juventus-Cagliari u luajt dje, në kuadrin e javës së 7-të të Serie A. Bardhezinjtë nuk iu përgjigjen si duhet fitoreve të Napolit dhe Interit në veçanti, për të qëndruar në krye të klasifikimit, në luftë për titull.

Para ndeshjes në fjalë, e cila u mbyll me barazimin 1-1, drejtori sportiv Giuntoli foli për mikrofonat e “Dazn”: "McKennie? Në fillim kishim disa probleme me rinovimin e tij, u kërkua nga disa skuadra, më pas gjetëm marrëveshje dhe jemi të lumtur që mbeti te Juventusi”.

Cili është qëndrimi i klubit për Pogba?

Ne po presim vendimin përfundimtar të CAS-it (ia uli dënimin francezit nga 4 vite pezullim në 18 muaj, çka do të thotë se marsin e vitit që vjen mund të luajë sërish). Pogba ishte një lojtar i madh, por ka qenë jashtë fushave për një kohë të gjatë. Le të presim…

Pas dëmtimit të Bremerit, a do të ndërhyni në merkaton e janarit apo që tani për të marrë ndonjë nga lojtarët e lirë?

Na vjen keq për të, sepse është një lojtar i madh. Është e qartë se ndërkohë, trajneri do të duhet të mjaftohet me lojtarët që ka në dispozicion. Do të shohim se si do të reagojë skuadra. Më pas, në janar do të ndërhyjmë në merkato, nëse ka ndonjë mundësi të mirë. Ende është shumë herët, gjithsesi.

A po negocioni për rinovimin e Vlahovic?

Ai është një futbollist i madh, jemi duke folur me përfaqësuesit e tij, kemi shumë besim për të ardhmen e përbashkët.

Thiago Motta po bën shumë rotacione në mesfushë…

Ai është një trajner që përdor shumë mesfushorë. Kemi shumë alternativa në këtë repart, madje lojtarë mjaft të mirë, ndaj jemi të qetë për të ardhmen.