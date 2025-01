Sakfirikon te Real Madridi, por nuk ia ndjen për kombëtaren… Franca, e indinjuar me Mbappé

Në ndeshjen kundër Alavés, afërsisht rreth minutës së 89-të, Kylian Mbappé kërkoi zëvendësimin për shkak të shqetësimit në bicepsin femoral të këmbës së majtë. Gjithçka dukej se tregonte se francezi do të ishte në “infermieri” për tri javë, duke rrezikuar praninë e tij në “El Clasico” më 26 tetor. Më në fund, ai u rishfaq 8 ditë më vonë, duke luajtur pak më shumë se gjysmë ore kundër Lille. Po kështu, të shtunën luajti 70 minuta kundër Villarrealit.

Në një dëmtim që dukej se do të zgjaste tri javë, ndaj Deschamps dhe stafi i tij stërvitor vendosën të mos e grumbullonin Mbappe për dy kualifikueset e tetorit në Ligën e Kombeve: ndaj Izraelit dhe Belgjikës më 10 dhe 14 tetor, në shtëpi, me synimin për t’ia rrëmbyer Italisë vendin e parë në grupin 2 të Ligës A. Fakti që Kylian ka humbur vetëm një ndeshje me Real Madridin nuk i ka pëlqyer as trajnerit francez apo stafit të tij, të cilët kanë ndjenjën se kapiteni i tyre nuk e ka mendjen te kombëtarja.

Në programin ‘After Foot RMC’, Walida Cheddour kritikoi ashpër Mbappen dhe gjithashtu nisi një mesazh për trajnerin francez: "Mesazhi që na dërgon Mbappe është se ai ka përparësi Real Madridin. Si kapiten i kombëtares, kjo është një njollë për të. Falë Deschamps, privilegjet e Mbappe në kombëtaren franceze kanë filluar të jenë të shumta”.

Ky gazetar nuk ka qenë i vetmi që ka folur për këtë temë, pasi Patrice Evra, ish-lojtari i kombëtares franceze, në emisionin ‘Rothen s’enflamme’, ka dhënë mendimin e vet për këtë situatë: “Ju i keni dhënë çelësat e PSG-së, i jepni edhe çelësat e kombëtares franceze, por Mbappé është ende një lojtar i ri. Me gjithë respektin që kam për të, ai ende nuk e ka arritur nivelin e Benzema".

Më tej, ish-lojtari i Manchester United dhe Juventusit nënvizoi për kapitenin e kombëtares transalpine: "Sigurisht që do t’ia kisha dhënë shiritin Griezmann, pa hezitim. Nuk do t’ia kisha dhënë kurrë Mbappes. Nëse i japim gjithçka, a do të dëshirojë të bëjë përpjekje të arrijë më shumë? Më duket se jo, gjë e tregon edhe mungesa e tij për dy kualifikueset e këtij muaji në Ligën e Kombeve”.