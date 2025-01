Një gol dedikim për Bremer, bardhezinjtë festojnë me fanellën e mbrojtësit të dëmtuar

Gol me dedikim të veçantë. Pas konvertimit të penalltisë në gol, duke zhbllokuar rezultatin e bardhë ndaj ndaj Cagliarit, sulmuesi serb Dusan Vlahovic vrapoi drejt Federico Gatti, kapiten me këtë rast, i cili kishte marrë një fanellë të të munguarit të madh prej dëmtimit të rëndë, Gleison Bremer, në pankinë.

Vlahovic më pas ka festuar duke ia treguar të gjithë stadiumit fanellën me emrin e brazilianit, i cili pësoi një këputje të ligamentit të kryqëzuar të përparmë në gjurin e majtë gjatë ndeshjes së Ligës së Kampionëve kundër Leipzig dhe do të mungojë deri në fund të sezonit. Të gjithë shokët e skuadrës iu bashkuan “homazhit” që stadiumi i bëri brazilianit me duartrokitje të përzemërta.

Barazimi i hidhur – Ndeshja e luajtur në "Allianz Stadium" është zhbllokuar në minutën e 15-të, pas një penalltie të transformuar nga Vlahovic. Penallti e akorduar nga arbitri pas një prekje të topit me dorë në zonë nga ana e një prej mbrojtësve të Cagliarit.

Në minutën e 78-të, sulmuesi serb ka pasur mundësinë ta mbyllte ndeshjen, por ka gabuar në mënyrë të pabesueshme me portën gjysmë të boshatisur. Në fund ka ardhur befasia për ekipin e Thiago Motta. Cagliari ka arritur të barazonte në minutën e 88-të me Marin nga pika e bardhë, pas një penalltie të shkaktuar nga Douglas Luiz.

Një minutë më vonë, Juventusi ka mbetur me 10 lojtarë për shkak të kartonit të dytë të verdhë të marrë nga Conceicao.