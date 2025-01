Kapet me 3 kg kokainë, arrestohet shqiptari në Itali/ Si u zbulua baza e drogës

Operacioni i suksesshëm për Skuadrën Fluturuese të Latinaa në Itali, e cila arrestoi një shqiptar të akuzuar se ishte në qendër të një rrjeti të trafikut të drogës në provincë. Burri u kap në posedim të pothuajse 3 kilogramë kokainë, e karakterizuar nga një markë luksoze që të kujtonte atë të orëve.

Hetimi nisi nga raportimet për një aktivitet të pazakontë në një magazinë të braktisur në zonën e Sabaudia, ku ishin vërejtur disa lëvizje të çuditshme. Hetuesit e Skuadrës Fluturuese filluan një seri aksionesh, duke vënë re një individ i cili, në disa raste, hynte dhe dilte me shpejtësi nga struktura dhe më pas u kthye në shtëpinë e tij, që ndodhej aty pranë.

Në bazë të këtyre vëzhgimeve, autoritetet vendosën të ndërhynin. Efektivët, pasi kanë vëzhguar shtëpinë, kanë ndaluar të dyshuarin, shtetas shqiptar 33 vjeç, i njohur tashmë në polici për historikun e tij të trafikut të drogës.

Gjatë kontrollit në banesë, efektivët gjetën një sasi kokaine, si dhe materiale për paketimin dhe peshimin e lëndës. Më pas, kontrolli në magazinë çoi në zbulimin e dy blloqeve të tjera me nga një kilogram kokainë, të dyja të shënuara me logon e një marke të njohur orëve të shkëlqyera.

Hetimet nuk u ndalën me kaq. Madje, kontrolle të tjera janë kryer edhe në persona që kanë pasur kontakte të shpeshta me të arrestuarin. Gjatë këtyre operacioneve, 48 mijë euro cash u gjetën në shtëpinë e një shqiptari, po ashtu 33 vjeç, të fshehura në një çantë shpine brenda një gardërobë. Mungesa e provave që justifikonin një burim të ligjshëm të ardhurash bëri që autoritetet të sekuestronin shumën, me qëllim që të kuptonin nëse paratë mund të lidheshin me aktivitetet e paligjshme të të arrestuarit.

Pas përfundimit të operacionit, shtetasi shqiptar u dërgua në burgun Latina , ku do të qëndrojë nën kujdesin e policisë, në pritje të vendimeve të Autoritetit Gjyqësor.

Vlen të theksohet se procedimi aktualisht është në fazën paraprake, ndaj i dyshuari konsiderohet i pafajshëm deri në vërtetimin e fajësisë.