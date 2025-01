Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2024-2030

Ministria e Drejtësisë, si dikaster përgjegjës për hartimin dhe monitorimin e politikave strategjike në fushën e drejtësisë, ka përfunduar procesin e draftimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2024-2030, Planit të Veprimit 2024-2030 dhe Pasaportës së Treguesve 2024-2030, raporton noa.al duke iu referuar të dhënave mbi këtë strategji.

Ky dokument është konceptuar si një strategji ombrellë, e cila përmban objektivat më të rëndësishme dhe rezultatet e pritshme nga zbatimi i saj për 7 vitet e ardhshme, hartuar në përputhje me detyrimet që rrjedhin nga procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

Hartimi i Strategjisë së Re të Drejtësisë, u mbështet në një analizë të plotë të historikut të reformave të sistemit të drejtësisë, duke synuar përmirësimin e qasjes në drejtësi, rritjen e besimit të publikut në sistemin shqiptar të drejtësisë dhe nxitjen e integrimit evropian. Këto objektiva janë reflektuar në dokumentet e reja për periudhën 2024-2030, të cilat synojnë të vazhdojnë dhe të thellojnë reformat e filluara, duke u mbështetur në arritjet e mëparshme dhe duke adresuar sfidat e reja në fushën e drejtësisë.

Sistemi i drejtësisë ka kaluar nëpër disa faza për të përmbushur standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Kështu më 2017 deri 2020 u hodhën bazat ligjore dhe institucionale të reformës në drejtësi, përfshirë ndryshimet kushtetuese dhe ndryshime të tjera legjislative në të gjithë sektorin, duke e sjellë kornizën ligjore me standardet evropiane. U krijuan institucione të reja në përputhje me modelet evropiane dhe nisi me hapa të shpejtë procesi i rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Më 2021 dhe për 4 vitet në vijim është faza e konsolidimit të kuadrit institucional, ku u zbatuan praktikat moderne evropiane në drejtësinë penale, u përmirësua infrastruktura e sistemit të drejtësisë dhe u krijuan mundësi të reja për teknologjinë e informacionit, përfshirë zgjidhjet inovative elektronike, që mbështetën rritjen thelbësore të efikasitetit dhe transparencës në sektorin e drejtësisë.

Ndërsa kjo fazë e tretë, 2024-2030, konsiderohet si faza e fundit e reformave madhore.

Në këtë fazë synohet të konsolidohet kuadri ligjor në përputhje me acquis të BE dhe standardet evropiane, të eliminohet backlog, të rritet cilësia e shërbimeve dhe të ofrohet një drejtësi në të njëjtat nivele si në vendet e BE-së.

Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë është mbështetur mbi 5 qëllime politike:

Konsolidimi dhe qëndrueshmëria e arritjeve të reformës në drejtësi në përputhje me standartet evropiane; Forcimi i pavarësisë, paanshmërisë dhe llogaridhënies në sistemin e drejtesisë; Rritja e efikasitetit të institucioneve në sistemin e drejtësisë; Forcimi i cilësisë së drejtësisë dhe Drejtësi më e afërt me qytetarët.

Strategjia 2024 – 2030, përfshin masa dhe veprime që targetojnë sistemin e drejtësisë dhe synojnë konsolidimin e arritjes së Reformës në Drejtësi, sipas standardeve më të mira evropiane.

Masat prioritare synon të realizojnë harmonizimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë (SND) me udhërrëfyesin e shtetit të së drejtës dhe rekomandimet e Komisionit Evropian (KE) – për të garantuar se reformat janë në linjë me objektivat e integrimit.

Po ashtu synohet konsolidimi i kuadrit ligjor – në përputhje me acquis të BE dhe standardet evropiane, duke siguruar një bazë ligjore solide për funksionimin e sistemit të drejtësisë.

Të tjera synime janë dixhitalizimi i sistemit gjyqësor dhe plotësimi i vakancave të magjistratëve dhe administratës së drejtësisë, si dhe finalizimi i procesit të vettingut dhe zbatimi i praktikave më të mira të vendosura nga organet e vettingut – për të garantuar integritetin dhe profesionalizmin e aktorëve në sistemin e drejtësisë. /noa.al