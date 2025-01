Ruud Gullit i bën tifozët kuqezi të ëndërrojnë: Po, ky Milan është i denjë për titullin

Ruud Gullit nuk përmbahet kur thirret për t’iu përgjigjur pyetjeve në lidhje me Milanin e tij. Më pas i jep një perlë “Gazzetta dello Sport”, që me siguri do t’i kënaqë tifozët kuqezinj: "Milani për titull? Unë flas si tifoz dhe them po.

Megjithatë, nuk është e drejtë të bësh presion ndaj një grupi që pothuajse ndryshoi totalisht në dy verat e fundit. Po ta shikoni, Milani ka ndryshuar dy të tretat e skuadrës në dy sezonet e fundit, përveç trajnerit që ka një mënyrë të ndryshme të lojës në krahasim me paraardhësin e tij”.

"Ngjyrat e kuqezinjve kanë mbetur në zemrën time, – shtoi ish-sulmuesi holandez. – Suksesi ndaj Interit ishte i merituar, sepse në pjesën e dytë Milani tregoi karakter dhe imponoi lojën e tij. Fonseca? Ai është një trajner ambicioz, i duhet kohë për t’i përcjellë idetë e tij në skuadër, por rruga duket se është e duhura siç e dëshmojnë edhe tri sukseset radhazi në kampionat”.

Gullit foli më pas për bashkatdhetarët e tij: "E pashë Reijnders disa vite më parë në ekipin e dytë të Az Alkmaar dhe, megjithëse cilësia e tij ishte e dukshme, nuk isha i sigurt se do të bëhej lojtari që është tani. Sezonin e kaluar me kuqezinjtë pati një rritje të jashtëzakonshme, për sa i përket personalitetit dhe performancës. Më pas luajti një Kampionat Europian të shkëlqyer me Holandën”.

Për situatën e futbollit italian, Gullit shtoi: "Seria A është një kampionat interesant, që po rifiton vëmendjen e të gjithëve. Vitet e fundit ka kaluar momente të vështira, sepse refuzohej nga kampionët, të cilët në kohën time të gjithë donin të vinin në Itali. Për disa vite, lojtarët më të mirë preferonin Anglinë dhe Spanjën, tani kjo prirje po ndryshon. Serie A po i magjeps përsëri lojtarët më të mirë”.