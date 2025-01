Szczesny flet si portier i Barcelonës: Do të ishte marrëzi po të thoja ‘jo’, Lewandowski më bindi shumë shpejt

Wojciech Szczesny u shpall dje si portieri i ri i Barcelonës. Pas firmës në kontratë, polaku e shpjegoi kështu zgjedhjen për të nënshkruar me Blaugranët: "Robert Lewandowski ishte themelor. Ai ishte personi i parë që mendoi për mua dhe më pyeti mbi mundësinë e kthimit në futboll, pasi kisha njoftuar tërheqjen në fund të gushtit. Fillimisht nuk e dija nëse isha gati për sfida të reja profesionale, por fola me familjen dhe miqtë e mi. Të gjithë më thanë se do të ishte marrëzi të mos e pranoja këtë mundësi”.

Ish-portieri i Juventusit e shpjegoi zgjedhjen e tij si vijon: "Është një moment krenarie për mua. Sinqerisht, isha i lumtur duke pushuar me familjen, pasi njoftova tërheqjen nga futbolli. Më i lumtur ndihem tani, pasi kalova dy ditë në këtë qytet.

Jam mahnitur nga mënyrën sesi më trajtuan njerëzit këtu dhe sa i rëndësishëm ishte klubi. Pra, ndihem krenar që jam pjesë e gjithë kësaj. Barça është një institucion i madh, për mua ky ishte një vendim shumë i rëndësishëm. Nuk hezitova ta pranoja si mundësi, ishte një ofertë e pakundërshtueshme nga klubi katalanas”.

Përshtypjet e para për tifozët: "Barça ka një bazë të madhe mbështetje dhe në një kohë shumë të shkurtër arrita të shoh pasionin e tifozëve të saj. Të martën isha në stadium dhe skuadra m’u duk e pabesueshme. Është një sfidë emocionuese për mua, të cilën dua ta përballoj me energji dhe entuziazëm. Jam i gatshëm të punoj fort”.