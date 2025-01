Zbulohet programi sekret i SHBA për trajnimin e civilëve me armë zjarri

Një hetim zbulon iniciativën e fshehtë të ICE për të pajisur civilët me armë zjarri dhe për t’i stërvitur për aftësi të mbikqyrjes pushtuese, me targetim kryesisht ndaj emigrantëve

Një hetim i fundit ka zbuluar se Emigracioni dhe Zbatimi i Doganave në SHBA (ICE) ka vënë në funksion një program sekret për të trajnuar vullnetarë civilë në armë zjarri, mbikëqyrje dhe taktika të përdorura në bastisjet kundër emigrantëve dhe përdorimin e forcës vdekjeprurëse kundër njerëzve.

Programi, i njohur si "Akademitë e Qytetarëve", u zbulua përmes mijëra dokumenteve të brendshme të ICE të marra nga Projekti i Mbrojtjes së Imigrantëve dhe Komunitetet e Organizuara Kundër Deportimeve nëpërmjet një kërkese të Aktit të Lirisë së Informacionit (FOIA).

Grupi i sinjalizuesve ka mbështetje ligjore nga Beyond Legal Aid, Latino Justice dhe Qendra për të Drejtat Kushtetuese, raporton noa.al.

Të publikuara më 1 tetor 2024, këto dokumente detajojnë qëllimin dhe funksionimin e "Akademive të Qytetarëve" të ICE, të cilat filluan në Puerto Riko në 2014 dhe u zgjeruan në shkallë kombëtare në 2019.

Të iniciuara në vitin 2014 në San Juan, Porto Riko, akademitë u "zbatuan plotësisht" nëpër zyrat në terren të ICE gjatë administratës Trump.

Akademia e parë u mbajt në New York City në vitin 2017, me 19 vullnetarë nga prejardhje të ndryshme, duke përfshirë firma ligjore dhe institucione financiare, në vend të profileve tradicionale vigjilente.

Programi u ndërpre në vitin 2020 kur dega e ICE për Zbatimin dhe Largimin (ERO), përgjegjëse për arrestimin dhe dëbimin e joshtetasve, shpalli një akademi në Çikago.

Mbetet e paqartë nëse programi ka rifilluar apo jo.

‘I dhunshëm dhe racist’

Sipas një zëdhënësi të ICE, Akademitë e Qytetarëve janë ende aktive në mbarë vendin. Ato menaxhohen nga Hetimet e Sigurisë Kombëtare, dega e ICE përgjegjëse për inteligjencën, çështjet ndërkombëtare dhe mbikëqyrjen.

Programe të ngjashme po kryhen nga agjenci të tjera të zbatimit të ligjit, si Byroja Federale e Hetimit (FBI), Byroja e Alkoolit, Duhanit, Armëve të Zjarrit dhe Eksplozivëve (ATF) dhe Administrata e Zbatimit të Drogës (DEA), sipas komenteve të bëra. të Dokumentuar.

Dokumentet e brendshme të ICE nga 2022 detajojnë objektivat e programit, të cilat përfshijnë ofrimin e "një sërë përvojash të botës reale dhe aktivitete hetimore" të ngjashme me ato të kryera nga agjentët e ICE.

Dokumentet përfshijnë imazhe të detajuara që tregojnë se ku duhet goditur me shkop ose armë për të shkaktuar dëm në trupin e njeriut.

Materialet përmbajnë gjithashtu prezantime mbi trajtimin e armëve të zjarrit, duke përfshirë synimin drejt objektivave dhe pozicionet e duhura të qitjes, me trajnime që përfshijnë pushkë të stilit ushtarak.

Në Atlanta, stërvitjet e Akademisë Qytetare në tetor 2019 përfshinin gjuajtje ndaj manekinëve të ngjashëm me njerëzit me pushkë sulmi M4. Për më tepër, trajnimi mbulon udhëzimet e "përdorimit të forcës" të ICE , të cilat përfshijnë forcën vdekjeprurëse, me një rrëshqitje që sugjeron frazën "hiqe armën" si një justifikim i mundshëm për veprime vdekjeprurëse.

"Është një program i dhunshëm dhe racist," tha Ian Head, menaxher i projektit Open Records në Qendrën për të Drejtat Kushtetuese (CCR).

Head shtoi se programi përfshin "individët që luajnë role pasi oficerët agresivë të ICE lejohen të trajtojnë armët e zjarrit dhe t’i qëllojnë ato gjatë simulimeve ku agjentët veprojnë si emigrantë".

Head vlerësoi gjithashtu se deri në vitin 2020, rreth 200 civilë ka të ngjarë të jenë trajnuar në këto taktika në një periudhë trevjeçare.