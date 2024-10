Pse raketat balistike të Iranit nuk u rrëzuan nga ‘Iron Dome’?

Sistemi i mbrojtjes raketore të Izraelit u vu sërish në provë të martën pasi Irani lëshoi ​​më shumë se 200 raketa balistike në Izrael.

Sistemi i mbrojtjes ajrore ‘Iron Dome’ tërheq vëmendjen më të madhe, sepse përdoret për të rrëzuar raketat me rreze të shkurtër veprimi të qëlluara drejt Izraelit, si nga Hezbollahu, ashtu edhe nga Hamasi.

Por shënjestrimi i raketave balistike të drejtuara që fluturojnë në lartësi më të mëdha, me rreze më të gjata dhe me shpejtësi më të lartë, kërkon sisteme të ndryshme interceptimi që janë krijuar posaçërisht për të rrëzuar raketat balistike.

‘David’s Sling’ dhe ‘Arrow 2’ e ‘Arrow 3’ janë dy sistemet e tjera të mbrojtjes ajrore të Izraelit, të prodhuara në vend, që janë të afta të rrëzojnë raketa balistike me rreze të mesme dhe të gjatë.

Të dy sistemet, së bashku me ‘Iron Dome’, u përdorën gjatë sulmit të Iranit mbi Izrael prillin e kaluar, kur u rrëzuan 99% e më shumë se 300 dronëve, raketave balistike dhe kruz të lëshuara nga Irani.

‘David’s Sling’ është projektuar për të shënjestruar raketa me rreze të mesme dhe të gjatë. Ka një rreze prej 40 deri në 300 kilometra dhe është prodhuar nga Raytheon dhe Rafael, i njëjti kontraktor i mbrojtjes izraelite që prodhon ‘Iron Dome’.

Raketa me dy faza nuk ka kokë lufte, ajo i shkatërron raketat balistike me forcën e madhe të goditjes, duke e bërë atë që njihet si “goditje për të vrarë”, e cila karakterizohet si goditja e një plumbi me një plumb duke pasur parasysh shpejtësitë e larta.

Sistemet ‘Arrow 2’ dhe ‘Arrow 3’ janë të afta të shënjestrojnë raketa me rreze shumë më të gjatë si raketat balistike ndërkontinentale (ICBM) që ka të ngjarë të fluturojnë në lartësi përtej atmosferës së Tokës, një aftësi e ngjashme me mbrojtjen ajrore THAAD të ushtrisë amerikane.

Sistemi ‘Arrow 3’ besohet të ketë një rreze prej 2400 kilometrash dhe mund të arrijë një lartësi prej 160 kilometrash.

‘Arrow 2’ është projektuar për të shpërthyer pranë një rakete, kurse ‘Arrow 3’ është një raketë ‘goditëse për të vrarë’.

Sistemi ‘Arrow 2’ është përdorur së fundmi për të rrëzuar raketat me rreze të gjatë veprimi të lëshuara drejt Izraelit nga grupi militant Huthi në Jemen, në mbështetje të Hamasit dhe Hezbollahut në luftërat e tyre me Izraelin.