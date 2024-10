Xabi Alonso: Luajtëm në mënyrë të zgjuar, nuk mund ta dominonim Milanin për 90 minuta

Trajneri i kuqezinjve, Xabi Alonso, foli në një konferencë për shtyp pas Bayer Leverkusen-Milan 1-0, ndeshje e xhiros së dytë të Kampionatit të Ligës së Kampionëve (2024-2025), e cila u zhvillua në “BayArena”.

Ju nuk keni pësuar asnjë gol në dy ndeshje të Champions League…

Ne e dimë se mbrohemi mirë. Në Ligën e Kampionëve nuk kemi pësuar gol në dy ndeshjet e para, pjesërisht për shkak të mentalitetit që kemi në këtë kompeticion. Ne e dimë se duhet të luftojmë, sonte kundër Milanit ishte shembulli për këtë.

A ishit i shqetësuar si shkoi ndeshja?

Jo, ne e respektuam kundërshtarin. E dinim mirë se çfarë duhet të bënim. Vetëm në 20 minutat e fundit të lojës ishim pak të lodhur, por kjo është e kuptueshme, pas ndeshjes tepër impenjuese në Mynih. Duke parë të gjithë ndeshjen, them se bëmë mirë. Sigurisht, më mirë bëmë në pjesën e parë. Pjesa e dytë nuk ishte e lehtë.

A jeni i pakënaqur me 20 minutat e fundit të ndeshjes?

Po, por jam i kënaqur me 60 minutat e para. Kundër një skuadre italiane duhet të jesh i zgjuar. Në pjesën e parë bëmë pak gabime. Në Champions League ka skuadra të mëdha, përjeton momente të ndryshme gjatë lojës.

Si e kishit përgatitur ndeshjen?

Milani mbrohet me intensitet të madh në qendër, edhe me sulmuesit e tij. Kjo ishte ideja e lojës sonë dhe kur e realizuam mirë, iu afruam qëllimit. Duhej ta ndërtonim lojën me kontroll dhe u përgatitëm për këtë.

Si e vlerësoni Victor Boniface, i cili shënoi golin kundër Milanit?

Ai pati raste të mëdha, veçanërisht kundër Emerson në pjesën e parë. Na ndihmoi shumë, edhe në fund, shënoi dhe bëri një punë të shkëlqyer.

Cili është dallimi mes Bayer Leverkusen dhe Milanit?

Ritmi i Bayer dhe ai i Milanit janë krejtësisht të ndryshëm. Milani dëshiron të kontrollojë hapësirën, ndërsa skuadrat gjermane shtypin shumë lart. Sot ishim gati për një lojë shumë të ndryshme, sepse skuadrat italiane janë të mira në shfrytëzimin e gabimeve.

Si ju duk Milani?

Për ne është e vështirë ta dominojmë Milanin për 90 minuta. Kuqezinjtë janë një ekip me histori të madhe. Në 20 minutat e fundit ata ishin superiorë, por ne bëmë mire në përgjithësi.