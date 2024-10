Erdogan: Netanyahu përfshin Anadollin në ëndrrat e tij!

TURQI- Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan gjatë një fjalimi "sulmoi" Izraelin, duke theksuar se pas Libanit, Turqia do të jetë objektivi i radhës. Gjithashtu Erdogan tha se Netanyahu përfshin Anadollin në ëndrrat e tij. Më tej presidenti turk u shpreh se ndërkohë që Izraeli po kryen gjenocid në Gaza, ai po përpiqet njëkohësisht të gjitha llojet e provokimeve për të tërhequr vendet e rajonit në zjarrin e tij.

"Unë mund t’ju them qartë se vendi që do të synojë pas Libanit do të jetë atdheu ynë. Netanyahu përfshin Anadollin në ëndrrat e tij. Jemi përballë një rrjeti pushtues që synon të vërë flakën në të gjithë rajonin. Askush me një grimë ndërgjegje nuk mund të heshtë përballë një rrjeti të tillë therjesh. Ata që heshtin, si do t’i shikoni në fytyrat e fëmijëve tuaj nesër? Agresioni i Izraelit përfshin edhe Turqinë.

Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë kundër këtij agresioni me të gjitha mjetet që kemi, për vendin dhe pavarësinë tonë. Cilado qoftë kostoja, Turqia do të qëndrojë kundër Izraelit dhe do ta thërrasë botën në këtë qëndrim të nderuar. Turqia do të bëjë gjithçka që mundet për të krijuar një front humanitar. Terrori dhe gjenocidi i Izraelit në Palestinë tani është përhapur në Liban. Dje forcat pushtuese njoftuan se kanë hyrë në Liban nga toka.

Ndërkohë që Izraeli po kryen gjenocid në Gaza, ai po përpiqet njëkohësisht të gjitha llojet e provokimeve për të tërhequr vendet e rajonit në zjarrin e tij. Çfarëdo që të bëjë Izraeli, herët a vonë ata do të bllokohen. Ashtu si Hitleri, i cili e pa veten në një pasqyrë gjigante, por u ndalua, Netanyahu do të ndalohet në të njëjtën mënyrë," tha Erdogan.

Madje, më herët, Erdogan iu referua zhvillimeve që nga sulmi tokësor i Izraelit në Liban, duke theksuar se Turqia do të qëndrojë në krah të Libanit dhe do ta mbështesë atë me të gjitha mjetet e saj.

"Ne nuk do t’i lëmë kurrë vetëm vëllezërit tanë libanezë në këto ditë të vështira dhe do t’i mbështesim me të gjitha mjetet tona," tha Erdogan në një fjalim në rihapjen e parlamentit turk.

Duke dënuar operacionet tokësore izraelite në Liban, Erdogan po u kërkon Kombeve të Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare që të ndalojnë Izraelin pa humbur më kohë.