17-vjeçari shqiptar rrëfen si e vr*au rumunen: E mbyta me një lëvizje mundjeje në pak sekonda

Adoleshenti shqiptar 17-vjeçar (mbush 18 pas pak javësh), i cili dyshohet se vrau gjatë një takimi intim një 42-vjeçare rumune në Viadana të Mantovës në Itali, ka dëshmuar në detaje atë që ndodhi në garazhin e shtëpisë së tij, të cilin e kishte kthyer në palestër.

Sipas asaj që raportojnë mediat italiane (të cilat për shkak të moshës nuk kanë publikuar deri tani as inicialet e emrit të autorit), i riu mbyti gruan “duke ia shtrënguar krahun dhe parakrahun rreth qafës”.

Një lëvizje e sportit të mundjes, ndoshta një nga ato lëvizje e provuar edhe për argëtim me partnerët stërvitor gjatë seancave stërvitore në sportet luftarake, në atë palestër që ishte vendi i shpirtit të tij: shkonte atje edhe kur ishte sëmurë.

Nëse përpara se të organizonte takimin me pagesë me Maria Campai-n “të njohur rastësisht në një faqe takimesh”, djali në burg i akuzuar për vrasjen e saj, kishte kërkuar në internet teknika të vrasjes me lëvizje duarsh, sapo të përfundonte raporti dhe mbrëmjen e 19 shtatorit ai zbatoi planin e përgatitur prej ditësh.

Seanca e së hënës për vlerësimin e masës së sigurisë nuk ndryshoi qëndrimin e gjyqtarit ndaj 17-vjeçarit me origjinë nga Shqipëria.

Në garazh, në mëngjes ekspertët shkencorë punuan në kërkim të gjurmëve të reja për të konsoliduar akuzat e prokurorisë, pasi djali më kot u përpoq të largonte njollat ??e gjakut dhe mbetjet organike.

Në çdo rast, pas bashkëpunimit fillestar me hetuesit, ai tregoi menjëherë vendin, kopshtin e një vile të pabanuar ngjitur, ku ai dyshohet të ketë varrosur trupin e Marias.

42-vjeçarja me origjinë rumune, e divorcuar nga bashkëshorti, nënë e dy fëmijëve, u gjet nën një shtresë gjethesh dhe shkurresh.

Edhe pse, me pranimin e vetë avokatit të tij, Paolo Antonini, nuk ka ose nuk do të kishte asnjë motiv pas masakrës.

Ose më mirë, për momentin do të ishte programimi i kthjellët i bazuar në video të ndryshme të marra nga interneti dhe ekzekutimi i furishëm në garazh si një lidhje midis mendimeve dhe veprimeve.

Gjithçka zgjati disa sekonda, tha 17-vjeçari. Pak sekonda kohë dhe pa hezitim. E në ditët në vijim nuk ka ndryshuar rutinë, nuk ka tradhtuar veten, nuk ka shprehur shqetësim apo nervozizëm, nuk ka menduar të largohet nga Viadana, aq më pak, ka menduar të lëvizë trupin e Marias.

Ata që kanë jetuar me 17-vjeçarin, sigurisht duke filluar nga familja e tij, nuk kanë vënë re ndonjë shenjë të veçantë që të sillte ndonjë shqetësim.

Situatë e njëjtë në shkollë, një institut profesional që trajnon elektricistë, ndërsa kujton se si 17-vjeçari e ka zakon, kur mes bashkëmoshatarëve të tij, të tërhiqet, hesht, zgjedh të mos ndërveprojë, me pak fjalë të zhduket.

Rruga e tij e vetme e shpëtimit duket se ka qenë ai sport luftarak, me djersën e përditshme për t’i fryrë gjithnjë e më shumë muskujt dhe duke e trajtuar veten me portrete në fotografi dhe video për t’i postuar në kanalet sociale për të mbledhur pëlqime të shpërndara.

Një aktivitet që vazhdoi më pas në shtëpi, e pajisur si një palestër private me pesha me shtangë dhe pasqyra rreth divanit që priti takimin me Marian dhe ekzekutimin e saj. Nuk kishte prova të konsumimit së alkoolit ose drogës: djali ishte plotësisht i kthjellët.