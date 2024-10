Ambasada amerikane reagon për dhunën në Kuvend: Akte të tilla nuk kanë vend në procesin demokratik!

Ambasada amerikane në Tiranë ka reaguar për dhunën dhe trazirat që ndodhën ditën e djeshme në Kuvend.

Në një njoftim, Ambasada shpreh shqetësimin për gjendjen e krijuar dhe thekson se akte të tilla dëmtuese nuk kanë vend në procesin demokratik.

Postimi i Ambasadës:

Ambasada e SHBA është thellësisht e shqetësuar për shkatërrimin dhe forcën e shpalosur në parlamentin shqiptar të hënën.

Akte të tilla dëmtuese dhe potencialisht lënduese nuk kanë vend në procesin demokratik.

Nxisim të gjitha palët e përfshira të ushtrojnë vetëpërmbajtje, të angazhohen në dialog konstruktiv si dhe të përqafojnë vlerat e respektit dhe qytetarisë.

Mbështesim diskutimet paqësore dhe bashkëpunuese lidhur me negociatat për anëtarësimin e Shqipërisë në BE si dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë krah institucioneve shqiptare teksa punojnë për ta sjellë Shqipërinë më pranë bashkësisë euro-atlantike.