‘Rrufe në qiell të hapur’…; Griezmann njofton tërheqjen nga kombëtarja e Francës

Antoine Griezmann ka njoftuar përmes rrjeteve sociale se po tërhiqet nga kombëtarja franceze. Përmes një deklarate të shkurtër, ai bën me dije: “Me një zemër të mbushur me kujtime po e mbyll këtë kapitull të jetës sime. Faleminderit për këtë aventurë të mrekullueshme trengjyrëshe dhe shihemi së shpejti”.

Ai e ka shoqëruar njoftimin përkatës me një video emocionuese nga momentet e tij më të mira me Francën, si dhe me një flamur të vendit transalpin. Griezmann, 33 vjeç, luajti 137 ndeshje për kombëtaren franceze dhe shënoi 44 gola. Ai fitoi Kupën e Botës 2018, duke qenë një nga lojtarët më të spikatur, gjithashtu edhe Ligën e Kombeve. Për Deschamps, ai ishte lojtar kyç. Mungesa e tij tani e tutje do të jetë një humbje e rëndë për “gjelat”.

Franca është në procesin e kualifikimit për Ligën e Kombeve të ardhshme dhe gjithashtu Kupën e Botës 2026. Lojtari i Atlético Madridit ka menduar se nuk do të arrijë me fuqinë e nevojshme për Botërorin e radhës, ndaj ka vendosur të ndalet më parë, në mënyrë që vendi i tij të mund t’iu beshet lojtarëve më të rinj.

Njoftimi, gjithsesi, erdhi në mënyrë befasuese. Griezmann tërhiqet pas një karriere plot sukses, në të cilën u bë një nga liderët e kombëtares franceze, duke mbrojtur ndryshimin e brezave në dekadën e fundit. Asgjë nuk ishte përfolur kohët e fundit për këtë vendim, as kishte lënë të kuptohej në ndonjë intervistë se nuk donte të luante në Kupën e Botës 2026.

Griezmann grumbulloi 137 paraqitje me “gjelat”, duke shënuar 44 gola. Gjithashtu u bë lojtari më me shumë asiste në historinë e “Les Bleus”. Ai theu rekordin për ndeshje të njëpasnjëshme me kombëtaren franceze, 44, dhe mori rolin e liderit të një ekipi që nuk kishte asnjë lojtar të linjës së tij kur debutoi më 2014.