Rivalitet për kreun në superiore. Skuadrat janë ‘ngjeshur’ pranë njëra-tjetrës. Tabela

Dueli mes Tiranës dhe Skënderbeut i cili përfundoi me shifrat 2-1 për kryeqytetasit, mbylli siparin e javës së shatë në Superiore.

Rivalitet i ashpër për kreun në këto javë të para, me Vllazninë që kryeson me 13 pikë, e ndjekur nga Partizani dhe Elbasani me nga 1 pikë më pak. Ndërkohë në diferencë të ngushtë pikësh me kryesuesit ndodhen edhe Egnatia dhe Dinamo, vetëm 2 pikë larg.

Në krahun tjetër edhe Teuta dhe Tirana arritën të siguronin 3 pikë të arta, duke u larguar nga zona e ftohtë, që momentalisht ndodhen Skënderbeu, Bylisi dhe Laçi.

Interesant është fakti se diferenca mes kryesuesve të Vllaznisë dhe vendit të shtatë që mbahet nga Tirana është vetëm 4 pikë.