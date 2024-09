Horoskopi i Paolo Fox për ditën e diel dielën 29 shtator 2024. Të 12 shenjat

Astrologu më i famshëm italian jep çdo ditë pasqyrën e tij zodiakale për të lindurit nën shenjat e ujit, ajrit, tokës dhe zjarrit, përkthyer nga noa.al

Horoskopi Paolo Fox 29 shtator 2024: Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Fundjava do të kërkojë reflektim serioz për zgjedhjet e fundit, veçanërisht në lidhje me vendin e punës. Afërdita, nga ana tjetër, ju fton t’i jepni përparësi marrëdhënieve emocionale, duke u përpjekur të zbutni ato skajet e vrazhda që kanë lindur javët e fundit. Në fushën financiare mundohuni të tregoheni të matur duke shmangur investimet në asete që nuk ju bindin aspak. Kjo nuk është koha e duhur për të rrezikuar paratë tuaja.

Horoskopi Paolo Fox 29 shtator 2024: Demi (20 prill – 20 maj)

Venusi në opozitë mund të krijojë shumë kontraste në dashuri. Mendimet e dyta, pavendosmëritë dhe hutimet, sidomos te çiftet e sapolindur, do të jenë mjaft të shpeshta këto ditë. Nëse dikush dëshiron të kthehet me ju pas një ndarje, ka të ngjarë të thoni "jo" tani. Edhe në punë, për shumë persona Demi do të ketë nevojë për të rivendosur gjithçka dhe për të filluar nga e para, edhe nëse kjo nuk ju trondit apo tmerron.

Horoskopi Paolo Fox 29 shtator 2024: Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Jupiteri është në anën tuaj dhe do t’ju lejojë, veçanërisht në punë, të jeni më brilant dhe kreativ. Nëse vini nga një fazë e karakterizuar nga zhgënjime ose dështime, tani do ta keni më të lehtë të jeni në gjendje t’i bashkoni përsëri pjesët për të filluar përsëri. Në dashuri do të duhet të përpiqeni të lini mënjanë zhgënjimet e së shkuarës. Qëndrimi i ankoruar në situata të vjetra nga e kaluara sigurisht që nuk do t’ju ndihmojë të ndiheni më mirë. Shikoni të ardhmen me më shumë optimizëm.

Horoskopi Paolo Fox 29 shtator 2024: Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Venusi dhe Marsi janë në anën tuaj dhe mbështesin idetë dhe intuitat tuaja. Sipas horoskopit të ditës, nuk do të mungojnë mosmarrëveshjet dhe polemikat, por tashmë sigurisht që jeni më optimistë dhe më të gatshëm ta shihni gotën klasike gjysmë plot. Mos harroni se vitin e ardhshëm ju do të keni Jupiterin në krah dhe kjo do të thotë më shumë suksese dhe më shumë kënaqësi, veçanërisht në planin profesional.

Horoskopi Paolo Fox 29 shtator 2024: Luani (23 korrik – 23 gusht)

Ditët e 28 dhe 29 shtatorit do të jenë shumë të dobishme për ju për të rikuperuar atë kohë të çmuar që keni humbur ditët e mëparshme të javës. Marsi favorizon zgjedhje të rrezikshme që mund të paguhen me para. Në dashuri, bëni kujdes që të mos jeni shumë kërkues me partnerin apo të merrni hënën. Sidomos nëse në krah keni një partner mjaft nervoz ose të shqetësuar, është më mirë të shmangni teprimet.

Horoskopi Paolo Fox 29 shtator 2024: Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)

Jupiteri kundër tij mund të sjellë mosmarrëveshje për t’u përballur edhe në familje, por mos harroni se e ardhmja është në anën tuaj. Vjeshta mund të sjellë risi dhe ndryshime, të cilat nuk janë gjithmonë të lehta për t’u përballuar, por që do t’ju duhet t’i ndryshoni në të ardhmen. Shumë prej jush do të duhet të fillojnë medoemos nga e para dhe të vënë në dyshim gjithçka, edhe në punë, por kjo nuk duhet t’ju trembë. Dashuria është më afër nevojave tuaja dhe kjo ju ngushëllon.

Horoskopi Paolo Fox 29 shtator 2024: Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Ditët e dobishme kthehen në sajë të një sërë planetësh që do të jenë në anën tuaj. Dielli në shenjën tuaj, gjithashtu me mbështetjen e Jupiterit, do t’ju lejojë të jeni më iniciativë dhe më të fortë. Ata që kanë përjetuar një krizë sentimentale mund të ndjekin hapat e tyre, edhe nëse do të jetë e nevojshme të kuptojnë se cilat janë qëllimet e gjysmës tjetër. Ky qiell favorizon edhe lindjen e historive të reja sentimentale. Edhe një miqësi banale mund të shndërrohet në diçka më të thellë.

Horoskopi Paolo Fox 29 shtator 2024: Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)

Zakonisht shqetësoheni shumë dhe gjithashtu lejoni që gjykimi i të tjerëve të ndikojë tek ju. Por e bukura e kësaj periudhe është se, me shumë planetë në favorin tuaj, nuk ju intereson më se çfarë mendojnë njerëzit dhe jeni më të qetë edhe brenda. Horoskopi i ditës ju bën të bëni zgjedhje personale që do të jenë të rëndësishme dhe që mund të jenë shumë të frytshme në të ardhmen. Mundohuni të mendoni me kujdes për çdo lëvizje dhe mos i lini asgjë rastësisë, veçanërisht nëse ka çështje që lidhen me punën.

Horoskopi Paolo Fox 29 shtator 2024: Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Fundjava do t’ju vendosë në një pozicion për t’u përballur me aventura të reja. Hëna favorizon marrëdhëniet shoqërore dhe do t’ju japë mundësinë të takoni njerëz vërtet interesantë. Në dashuri, do të jetë një moment i madh bashkëfajësie që do ta bëjë marrëdhënien edhe më intensive dhe më tërheqëse, veçanërisht në çiftet e reja. Në çiftet që kanë debatuar shumë, ndoshta ka ardhur koha për një takim sqarues kokë më kokë.

Horoskopi Paolo Fox 29 shtator 2024: Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)

Në këtë moment duhet të zbulohen marrëdhëniet që kanë mbetur të fshehura, ashtu siç do të ishte të thuash atë që mendon, veçanërisht nëse ka situata që nuk ju përshtaten më. Me pak fjalë, nuk është realisht koha për të bërë gjërat më të mira. Nga pikëpamja e punës, nuk do të jetë e lehtë të gjesh çelësin e problemit, ndoshta sepse do t’ju duhet të përpiqeni të korrigjoni gabimet që të tjerët kanë bërë. Dielli disonant dhe Mërkuri ju ftojnë për durim dhe maturi.

Horoskopi Paolo Fox 29 shtator 2024: Ujori (20 janar – 19 shkurt)

Favorizohen emocionet e forta dhe ato që ju çojnë larg. Në përgjithësi ju i urreni imponimet nga lart, por do t’ju duhet të gjeni një kompromis realist për të mos e gjetur veten në vështirësi. Historitë transgresive janë ato që rrezikojnë më shumë. Sidomos ata që jetojnë histori paralele duhet t’i kushtojnë vëmendje Venusit disonante e cila do të vërë në dyshim disa marrëdhënie. Nuk është koha për të ngatërruar ndjenjat apo për të luajtur lojëra të dyshimta duke u tallur me njerëzit.

Horoskopi Paolo Fox 29 shtator 2024: Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Nëse e keni larguar një person, mund të keni mendime të dyta dhe të vendosni të rifilloni hapat tuaj. Kush tha ndal një dashurie. Tani ai mund të kuptojë se ndoshta kjo nuk ishte ajo që donte fare. Sipas horoskopit ditor, mes të mërkurës dhe të enjtes do të ketë një ndeshje të mirë në dashuri. Me këta yje, shumë situata mund të zgjidheshin në mënyrë të favorshme. Për shembull, një mosmarrëveshje që po e ndiqni prej disa kohësh, mund të gjejë një zgjidhje shumë të favorshme për interesat tuaja.