Grupimi i Lulzim Bashës me deklaratë të fortë: Dënimi, pazar i ndyrë Rama-Berisha! Merr vulën, jep Salianjin

Nën zë është përfolur, por më tepër si një konspiracion, se burgosja e deputetit Ervin Salianji është pasojë e një marrëveshjeje të supozuar të fshehtë mes Edi Ramës dhe Sali Berishës.

Tashmë, është grupimi i Lulzim Bashës, që e bën “fakt të kryer”. Në një reagim pasditen e kësaj të shtune, “Demokratët Euroatlantikë” të Bashës duket se mbështesin pikërisht këtë version.

Në reagim thuhet se Lulzim Basha “ nuk gëzon dhe nuk feston”, për burgosjen e Salianjit, që sipas tyre është viktimë e “pazarit Rama-Berisha”, që ky i fundit të merrte vulën e PD-së, duke dorëzuar në burg Salianjin, vendime të dhëna nga i njëjti gjyqtar.

Reagimi i plotë i grupimit të Bashës:

Pazari i ndyrë Rama-Berisha, merr vulën jep Salianjin, nuk mbulohet me mashtrime e lëpirje

Burracakët që kanë lëpirë çdo gjë që kanë pështyrë gjatë karrierës së tyre politike, kanë qelbur ekranet me shpifje të ndyra. Ndryshe nga këto vemje politike, që si korbat u turren fatkeqësive politike nga Sali Berisha te Ervin Salianji për të përfitur prej tyre, Lulzim Basha as nuk feston, as gëzon dhe as i përdor. Politikanët reagojnë me akte dhe vendime jo me deklarata të tipit “kurrë me Berishën”, e pastaj presin mëshirën e tij poshtë ballkonit.

Ky lëpirësi që u shfaq sot t’u thotë demokratëve si ka mundësi që të njëjtit gjyqtarë që dënuan Salianjin, i’a dhanë vulën Berishës?

Pse këta gjyqtarët dje ishin heronj e sot u bënë vasalë të Edi Ramës?

Pazari i ndyrë Rama-Berisha, merr vulën-jep Salianjin, nuk mbulohet dot me diarrenë mediatike të këtyre vemjeve politike dhe as të mediave të blera prej tyre.